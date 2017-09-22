Kayıp kızın kimliği açıklandı

Geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen küçük kızın ismi Klara Sofie Oberg olarak açıklandı.

Karaoğlanoğlu’ndaki Kervansaray bölgesindeki evinden geçtiğimiz gün çıkan ve kaybolduğu düşünülen 13 yaşındaki Oberg ile ilgili polis soruşturma başlattı.



Küçük kızın yakınları Oberg’i görenlerin 0533 851 74 74 numaralı telefondan Burak Savaş'a veya en yakın polis karakoluna başvurmasını rica etti.



Polis Basın Subaylığı olayı şöyle aktardı:



21.09.2017 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda sakin Klara Sofie OBERG (K-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.