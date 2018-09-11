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KAYGAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

KAYGAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

11 Eylül 2018 Salı 08:57
KAYGAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

KAYGAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Gazimağusa -İskele anayolu üzerinde dün saat 15.00 sıralarında Glapsides çemberinde yağış sonrası oluşan kaygan yol kazaya davetiye çıkardı.

İskele mevkiinden gelen “CV 893” plakalı araç yağmur sonrası oluşan kaygan yol sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Glapsides çemberine çıktı. Toprağın ıslak olması sebebiyle; toprağa gömülen araç çember üzerinde durabildi. Kaza sonrası, araçta ve trafik levhalarında orta düzeyde hasar meydana geldi.

Kazadan kimsenin burnunun kanamadan kurtulması yüreklere su serpti.

MHA

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