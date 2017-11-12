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12 Kasım 2017 Pazar 10:16

Kaybolduktan 3 Ay Sonra Ölüsü Bulundu...

Kaybolduktan 3 Ay Sonra Ölüsü Bulundu...
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CESEDİN SINIRÜSTÜ YAŞLI BAKIM EVİ’NDEN 9 AĞUSTOS’TA AYRILAN VE KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN 79 YAŞINDAKİ CEMAL ÇAĞMAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Boğaziçi köyü civarında bu sabah yarısı çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nden 9 Ağustos’ta ayrılan ve kayıp olduğu bildirilen 79 yaşındaki Cemal Çağman'a ait olduğunun belirlendiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bu sabah saat 07.30 sıralarında, Boğaziçi köyünün karşısındaki anayolun yaklaşık iki kilometrelik kuzey kısmındaki tepelik alanda yarısı çürümüş durumda bir erkek cesedi bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu cesedin, Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nden 9 Ağustos’ta ayrılan ve kayıp olduğu bildirilen 79 yaşındaki Cemal Çağman'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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