Kayad’ın “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Mesajı…

AKINCI: “15 YAŞINDAN İTİBAREN SON BİR YIL İÇERİSİNDE ŞİDDET GÖREN KADIN ORANI %67”

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) kadına yönelik ve cinsiyete dayalı şiddetin kadına yönelik adaletsizliklerden en büyüğü olduğu görüşünü belirterek, toplumun tüm bireylerini, şiddete karşı ses çıkarmaya ve şiddete karşı direniş mücadelesinde dayanışmaya çağırdı.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, Temel Haklar için Avrupa Ajansı (FRA –European Agency for Fundamental Rights)’ın Avrupa genelinde 42 bin kadınla yaptığı araştırmanın, 15 yaşından itibaren son bir yıl içerisinde şiddet gören kadın oranının %67 olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Akıncı yayınladığı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” mesajında, araştırma sonuçlarına göre, insanın en güvende hissetmesi gereken yer olan aile yuvasında kadın ve kız çocuklarının güvende olmadığını ve bu güvensizliği yaratanların eşleri ve aile bireyleri, yani en yakınları olduğunu ifade etti.

KAYAD’ın, bu yıl kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ölçme adına kırsal ve kentsel bölgeleri kapsayan iki tane araştırma yürütmeyi öngördüğünü de açıklayan Akıncı, cinsiyete dayalı şiddet ve aile içi şiddete göz yummayan, kişiyi koruyacak konumda bir yasal mevzuat ve hukuk sistemi ve kişileri topluma yeniden kazandıran, bağımsız ve sağlıklı bireyler olmaları yolunda destek veren bir sosyal hizmet anlayışı arzuladıklarını belirtti.