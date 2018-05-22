Kaya gençlerle biraraya geldi

CTP Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya, dün akşam seçim ofisi açılışında bölgeli gençlerle bir araya geldi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre Kaya, gençleri, sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi noktaya getirene kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Kaya, yeni dönemde de Lefke’yi ilk günkü görev aşkıyla yöneteceklerini söyledi. Lefke’nin öncesi ve sonrası olduğunu belirten Kaya, göreve geldiği günden itibaren kentin değişim sürecinin başladığını söyledi.



Halkın takdirini alarak yoluna devam ettiğini kaydeden Kaya, belediyenin özverili ekibi sayesinde artık başka bir Lefke’den bahsedebildiklerini belirtti.



Halk dansları, müzik, spor ve sosyal aktiviteler ile Lefke gençliğine daha kaliteli bir sosyal hayat sunmayı başardıklarını söyleyen Kaya, 25 Haziran sabahı gençlerin sosyal hayatlarını daha derinden etkileyecek projeleri uygulamaya koymak için sabırsızlandığını belirtti.Lefke Sosyal Aktivite Merkezi’nin projesinin hazır olduğunu açıklayan Kaya, “Daha çok sosyal aktivitenin yer alacağı, girişimcilik ve kariyer danışmanlığı hizmeti de verecek bir tesis tasarlıyoruz” dedi.Aziz Kaya ayrıca arazisi belirlenmiş Yeşilyurt Sosyal Aktivite Merkezi’nin de yeni dönemde hizmete başlayacağını, bina ve sahalarının en kısa sürede yapılacağını kaydetti.