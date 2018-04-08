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Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın ‘Berlin in Berlin’ filmi hakkında konuştu

İşadamı, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu verdiği röportajda eski eşi Hülya Avşar'la ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulun

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın ‘Berlin in Berlin’ filmi hakkında konuştu

İşadamı, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu verdiği röportajda eski eşi Hülya Avşar'la ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulun

08 Nisan 2018 Pazar 14:13
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın ‘Berlin in Berlin’ filmi hakkında konuştu
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Şimdilerde, hayatını anlattığı Selfi filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlan Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu eski eşi ve özel hayatıyla ilgili olarak şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Posta’dan Aley Gürsoy Cimin’e konuşan Çilingiroğlu’nun röportajından öne çıkan kısımlar şöyle…

Sosyal medyayı seviyorum. Kapatılmasına gerek yok. Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım. Ben ülkemizde baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney'de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir.

İlişkide olmazsa olmaz kurallarım var: 25 yaş altı olmayacak. Çünkü kızım Zehra 20 yaşında. Ve ismi Zehra olmayacak. Bir de evli ya da ilişkisi olmayacak.

Hülya'nın hayatına bir daha birinin gireceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Hülya ile kimse yapamaz. Onu taşımak kolay iş değil. Biz boşanınca arkadaşlarımın yarısı Hülya'ya asılmaya kalktı.

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‘BERLIN IN BERLIN’ FİLMİNDEKİ MASTÜRBASYON SAHNESİNE ÇOK KIZDIM!

Hülya enteresan kadındır. Hep ilkleri yapmıştır. Kızımın annesi olarak da gerekeni yapmıştır. İlgi çekmek adına tabii ki soyunabilir. Bunda bir şey yok. Zaten o fotoğrafı (‘Selfi' filminin kapak fotoğrafı) bana gönderdi ve hiç de çıplakmış gibi hissetmedim ya da öyle görmedim. O ne yapıyorsa en doğrusunu yapar.

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Bir tek ‘Berlin in Berlin'de mastürbasyon sahnesi var. O dönemde flört ediyorduk, çok kızmıştım. Kızma sebebim de mastürbasyon yapması değil, benim haberimin olmamasıydı. Onun dışında çıplak sahnesi olmadı. Ama Hülya garip kadındır. Ricky Martin'in poposunu ellemişti mesela. Başkası olsa belki çok kızardı ama güler geçerdim ben.

Anahtar Kelimeler:
‘Berlin In BerlinHülya AvşarKaya Çilingiroğlu
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