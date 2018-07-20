banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93807
ALTIN
189.244
DOLAR
4.7736
STERLİN
6.2469
EURO
5.5906
Kavurucu sıcaklar devam edecek
KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
3 genç tutuklandı
3 GENÇ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı sahillerde 36, iç kesimlerde ise 40 derece olacak.

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı sahillerde 36, iç kesimlerde ise 40 derece olacak.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:16
Kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı sahillerde 36, iç kesimlerde ise 40 derece olacak.

Hava tahmin raporuna göre, 21-27 Temmuz döneminde hava açık ve az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.07.2018 15:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“babam Kıbrıs’ı Bayraklaştırmak İçin Şehit Oldu
“babam Kıbrıs’ı Bayraklaştırmak İçin Şehit Oldu"
Ani ölüm
Ani ölüm
İskele’de Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle törenler düzenlendi
İskele’de Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle törenler düzenlendi
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Oktay: “Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün çözümsüzlüğün mağduru olmasına göz yummayacak”
Oktay: “Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün çözümsüzlüğün mağduru olmasına göz yummayacak”
Denktaş, av korucularına toplu sözleşmeyle iş güvencesi sağlanabileceğini söyledi
Denktaş, av korucularına toplu sözleşmeyle iş güvencesi sağlanabileceğini söyledi
KTSO: “Türkiye’nin Etkin Ve Filli Garantisinin Devamı Bizler İçin Vazgeçilmezdir”
KTSO: “Türkiye’nin Etkin Ve Filli Garantisinin Devamı Bizler İçin Vazgeçilmezdir”
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramının 44. Yılı Kutlanıyor...
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramının 44. Yılı Kutlanıyor...
Hür-İş Federasyonu Başkanı Çaluda: “Kıbrıs Türkü Yarınlarını Güvence Altına Alma Peşindedir”
Hür-İş Federasyonu Başkanı Çaluda: “Kıbrıs Türkü Yarınlarını Güvence Altına Alma Peşindedir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim