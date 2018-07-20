Kavurucu sıcaklar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı sahillerde 36, iç kesimlerde ise 40 derece olacak.



Hava tahmin raporuna göre, 21-27 Temmuz döneminde hava açık ve az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

