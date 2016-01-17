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Kavşakta Durmayınca Hastanelik Oldu

Kavşakta Durmayınca Hastanelik Oldu

17 Ocak 2016 Pazar 16:09
Kavşakta Durmayınca Hastanelik Oldu
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Kavşakta Durmayınca Hastanelik Oldu

Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Dörtyol kavşağında dikkatsizlik nedeni ile 3 araç çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü Ömer Orkun ve Devran Çavuşoğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Nadire BAHADİ
Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Dörtyol kavşağında dün sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Yönetimindeki MY 375 plakalı araç ile Dötyol kavağında durmayarak anayoldan gelene öncelik hakkı tanımayan Ömer Orkun’un kazaya neden olması sonucu 3 araç hasar görürken Ömer Orkun ve kazaya karışan JF 182 plakalı araç sürücüsü Devran Çavuşoğlu hafif şekilde yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tarlaya uçarak durabildi
Polisten elde edilen bilgiye göre kaza dün 07:45 saatlerinde meydana geldi. Kazanın Ömer Orkun’un yönetimindeki MY 375 plakalı araç ile kavşakta durmayarak Gazimağusa istikametinden Lefkoşa’ya doğru hareket halinde bulunan Kemal Tekin yönetimindeki FC 491 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Yönetimindeki FC 491 plakalı araç ile önce MY 375 plakalı aracın sağ tarafına çarpan Kemal Tekin, direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada kavşakta anayola çıkmak için bekleyen Devran Çavuşoğlu’na ait JF 182 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Sürücüsü Kemal Tekin’in kontrolünden çıkan FC 491 plakalı araç tarlaya uçarak durabildi.
Sağlık durumları iyi
Kazada hafif şekilde yaralanan Ömer Orkun ile Devran Çavuşoğlu kontrol amacı ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Çavuşoğlu ve Orkun’un yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği edinilen bilgiler arasında. 

Havadis
Son Güncelleme: 17.01.2016 18:13
Anahtar Kelimeler:
Ömer OrkunDevran ÇavuşoğluGazimagusaKaza
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