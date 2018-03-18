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KAVŞAKTA CAN PAZARI

Güvercinlik yakınlarında çarpışan iki araç hurdaya döndü, dördü aynı aileden 5 kişi yaralandı

KAVŞAKTA CAN PAZARI

Güvercinlik yakınlarında çarpışan iki araç hurdaya döndü, dördü aynı aileden 5 kişi yaralandı

18 Mart 2018 Pazar 11:48
KAVŞAKTA CAN PAZARI
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Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerindeki Güvercinlik Kavşağında dün saat 11.00 sıralarında iki salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kelimenin tam anlamı ile can pazarı yaşandı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen iki araçta bulunan 5 kişi yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre,  dün saat 11.00 sıralarında, Eski Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mustafa Yaman (E-39), yönetimindeki LP 817 Z plakalı kiralık araç, Ten Ten Ltd önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Karşı şeride geçen kiralık araç o esnada normal yolunda seyreden Hüseyin Cahit Arten (E-72) yönetimindeki LB 595 plakalı aracın önünü tıkadı.

Yaralılardan dördü aynı aileden

Kaza sonucu, LP 817 Z plakalı araç sürücüsü Mustafa Yaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Yaman (K-38), Elif Ela Yaman (K-7), Fatma Eylül Yaman (K-11) ve LB 595 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Arten (K-65) yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Kazazedeler Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Diyalog

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