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KAV’ın “Parkeoloji Çocuk Etkinliği” dün yapıldı

KAV’ın “Parkeoloji Çocuk Etkinliği” dün yapıldı

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
KAV’ın “Parkeoloji Çocuk Etkinliği” dün yapıldı

ÇOCUKLAR İMİTASYON KAZI YAPTI; ARKEOLOJİNİN VE GEÇMİŞİ BİLMENİN ÖNEMİNİ İRDELEDİ
Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin altıncısı dün yapıldı. 
Yaşları 6 ile 11 arasında değişen toplam 35 çocuğun katıldığı etkinlik, Taşkent Piknik Alanı’nda kurulan eğitsel kazı parkında yer aldı.
6. Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nde çocuklar, doğayla iç içe bir ortamda, Kızılay tarafından kurulan çadırlar altındaki eğitsel park içerisinde imitasyon kazı yaptı. İmitasyon buluntuların kazıldığı etkinlikte çocuklara; “Arkeoloji nedir? Geçmişimizi bilmek neden önemlidir?” gibi konular da öğretildi.  
“Başta Kızılay olmak üzere Erülkü Süpermarket, Hella Bulla, Koop Süt, MR. Pound, Yakın Doğu Üniversitesi” gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun sponsor olduğu kaydedilen etkinlikte çocuklar, uzman arkeolog ve gönüllü eğitmenler eşliğinde imitasyon kazı yaparak keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğin sonunda katılımcı çocuklara birer katılım belgesi de verildi.
KAV’dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin proje koordinatörü arkeolog Demet Karşılı, etkinliğe sponsorluk yoluyla destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile çocuklarının etkinliğe katılımını sağlayan ebeveynlere teşekkür ederek KAV’a ve yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı. 
KAV gönüllüsü ve Parkeoloji Çocuk Etkinliği Proje Koordinatörü Arkeolog Karşılı, KAV’ın Kıbrıs’ta ve dünyadaki kanser nedenlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapması, gelecek nesillerin, daha sağlıklı yaşanabilir bir dünyada olabilmeleri adına çok değerli olduğunu söyledi.
Karşılı, hem arkeoloji biliminin hem de sağlıklı olmanın önemini ellerinden geldiğince aktarmaya devam edeceklerini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 03.09.2018 13:27
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