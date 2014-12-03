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Kav Yararına Düzenlenen Sabah Kahvesi Etkinlikleri Cumartesi Devam Edecek

Geliri, Kanser Araştırma Vakfı’na (KAV) bağışlanmak üzere düzenlenen “Sabah Kahvesi” etkinlikleri Kuzey Kıbrıs’taki çeşitli şahıs, kafe ve derneklerin desteğiyle devam ediyor. Özerlat Kahve’nin sponsorluğunda 6 Aralık Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında eş zamanlı düzenlenecek Sabah Kahvesi etkinliğine Girne’de Cafe Dükkân, Lefkoşa’da Delicious Cafe ve Yiğitler köyünde Yiğitler Kadınlar Derneği’nin yanı sıra Gazimağusa’da KAV gönüllüsü Fatoş Öğmen de evinde destek verecek.

Kav Yararına Düzenlenen Sabah Kahvesi Etkinlikleri Cumartesi Devam Edecek

Geliri, Kanser Araştırma Vakfı’na (KAV) bağışlanmak üzere düzenlenen “Sabah Kahvesi” etkinlikleri Kuzey Kıbrıs’taki çeşitli şahıs, kafe ve derneklerin desteğiyle devam ediyor. Özerlat Kahve’nin sponsorluğunda 6 Aralık Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında eş zamanlı düzenlenecek Sabah Kahvesi etkinliğine Girne’de Cafe Dükkân, Lefkoşa’da Delicious Cafe ve Yiğitler köyünde Yiğitler Kadınlar Derneği’nin yanı sıra Gazimağusa’da KAV gönüllüsü Fatoş Öğmen de evinde destek verecek.

03 Aralık 2014 Çarşamba 13:01
Kav Yararına Düzenlenen Sabah Kahvesi Etkinlikleri Cumartesi Devam Edecek
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 Geliri, Kanser Araştırma Vakfı’na (KAV) bağışlanmak üzere düzenlenen “Sabah Kahvesi” etkinlikleri Kuzey Kıbrıs’taki çeşitli şahıs, kafe ve derneklerin desteğiyle devam ediyor.

KAV tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Özerlat Kahve’nin sponsorluğunda 6 Aralık Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında eş zamanlı düzenlenecek Sabah Kahvesi etkinliğine Girne’de Cafe Dükkân, Lefkoşa’da Delicious Cafe ve Yiğitler köyünde Yiğitler Kadınlar Derneği’nin yanı sıra Gazimağusa’da KAV gönüllüsü Fatoş Öğmen de evinde destek verecek.

Belirtilen tarih ve saatte içilen kahvelerin ücretlerinin KAV’a aktarılacağı “Sabah Kahvesi” etkinliği süresince dileyenler, etkinliğe destek veren mekânlardaki KAV bağış kumbaralarına da bağışta bulunabilecekler.

Etkinliğe KAV gönüllüleri de katılacak ve KAV’ın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak.

Ülkede kanser vakalarının nedenlerini ve çözüm yollarını bilimsel olarak ele alan ve bu amaç doğrultusunda araştırmalar yürüten KAV, bağış ve yardımlarla faaliyetlerini sürdürüyor.
 
“Sabah Kahvesi” etkinliğinden elde edilecek gelirin tamamı, vakfın toprak ve su analizleri için oluşturduğu fona aktarılacak.

Etkinlikle ilgili detaylı bilginin 05488680511 ve 05488634929 numaralı telefonlardan alınabileceği belirtildi.

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