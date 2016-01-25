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KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık Sertifikaları Kursiyerlere Teslim Edildi

Yaratıcı yazarlık kursu öğrencileri sertifikalarını aldılar;

KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık Sertifikaları Kursiyerlere Teslim Edildi

Yaratıcı yazarlık kursu öğrencileri sertifikalarını aldılar;

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:20
KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık Sertifikaları Kursiyerlere Teslim Edildi
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 KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık Sertifikaları Kursiyerlere Teslim Edildi

KAUSEM Yaratıcı Yazarlık kursu tamamlandı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık öğrencileri sertifikalarını aldılar.

KAÜSEM yaratıcı yazarlık kurs sertfikaları Arabahmet Kültür Evi nde sertifika töreni ile öğrencilere verildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kuruluş yılı olan 2015-2016 Akademik yılında düzenlediği eğitim programları ile de fark yaratıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAU-SEM) 8 Haftalık Atölye eğitimi adı altında özgüveni yüksek, başlamaktan korkmayan, kurguda zorlanmayan, karakterini seven yazarlar olarak kurmaca metinlere hakim olan kişiler yetiştirildi.

Yaratıcı yazarlık kursları 8 hafta sürdü.

Toplam 8 hafta süren eğitimde öğrenciler KAÜSEM Yaratıcı yazarlık sertifikalarını KAÜ Genel Sekreteri Şenay Gerboğa dan teslim aldılar.

Arabahamet Kültür ve Sanat evinde düzenlenen Sertifika töreninde Yaratıcı Yazarlık kursiyerleri tek tek shneye davet edildi.Sahneye davet edilen öğrenciler Yaratıcı yazarlık Eğitmeni Ahmet Yılmaz dan Sertifikalarını teslim aldılar.

KAÜ Genel Sekreteri Şenay Gerboğa KAÜSEM eğitmeni Ahmet Yılmaz’a Sertifika töreni sonunda teşekkür belgesi taktim etti ve kursiyeler ile toplu fotoğraf çekimi sonrası program sona erdi.

KAÜSEM Kayıtları ve eğitim programlarını düzenleyen KAÜ Halkla İlişkiler Ve Medya Sorumlusu Verda Yeşim Palamut yaptığı açıklamada;

Kurs sona erdi sertifiklar dağıtıldı fakat KAÜSEM Yaratıcı yazarlık kursu öğrencileri kursun 2. Sini talep ederek yaratıcı yazarlık 2 kurs programına kayıtlarını gerçekleştirdiler.

Yaratıcı Yazarlık 2 Eğitim Programında öğrenciler kitap yazımına başlayacaklar.Yaratıcı Yazarlık 2 eğitim programımız ise 15 şubatta başlayacak.

Yaratıcı yazarlık kurs kayıtlarının tekrar başladığını ve kursa olan ilginin fazla olması sebebi ile kursun 1 şubatta KAÜ eğitim binasında tekrar öğrencilerine kapılarını açacağını belirterek sözlerini noktaladı.

Başvuru bilgileri

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, KAÜ-SEM Bilgi Atölyesi tarafından düzenlenecek eğitime katılmak veya bilgi almak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlara başvurulması istendi:

www.auc.edu.tr

Salahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27



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Son Güncelleme: 25.01.2016 11:21
Anahtar Kelimeler:
KAÜSEM Yaratıcı Yazarlık Sertifikaları Kursiyerlere Teslim Edildi
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