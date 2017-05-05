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05 Mayıs 2017 Cuma 13:17

KAÜSEM SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ KULLANIM SERTİFİKASYON PROGRAMINDA MUTLU SON

KAÜSEM SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ KULLANIM SERTİFİKASYON PROGRAMINDA MUTLU SON
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Sosyal Medya’yı Etkili Kullanım Kursu sona erdi.

Şubat-Mart ayları çerçevesinde süre gelen KAÜSEM Sertifikasyon kursu, sertifika töreni, Kıbrıs Amerikan üniversitesi Rektörlük binasında, KAÜ Rektör v. Prof. Dr. Serdar Saydam’ın açılış konuşmasıyla başladı. Saydam konuşmasında ‘’ İnternet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllarda en önemli uğrak yeri sosyal medya siteleri olarak karşımıza çıkmakta. İnsanlar her an bilgisayara ve internete ulaşabilmekte hatta bunları ceplerinde taşımaktadırlar. Bundan dolayı her an sosyal medya profillerini ve arkadaşlarının etkileşimlerini takip edebilmektedirler. İnsanlar ‘’sosyal medya’’ ile bu kadar bu kadar haşır neşir iken bu kursa katılarak büyük kazanç sağladınız. Hepinizi tebrik ediyorum’’ dedi.

Gerçekleşen açılış konuşmasının ardından, KAÜ Rektörv. Prof.Dr.Serdar Saydam, KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç Dr. Oya Ertuğruloğlu, KAÜ Siyaset Bilimleri Bölüm Dekanı Prof.Dr.Ulvi Keser, Kurs Eğitmeni ve KAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Cenk Paşa tarafından sertifikalar sahiplerine takdim edildi.



Kursiyerlere sertifika takdiminin tamamlanmasının ardından KAÜSEM Sosyal Medyayı Etkili Kullanım Kurs programını organize eden KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu, Sosyal Medyayı Etkili Kullanım Kurs Eğitmeni Cenk Paşa’ya Teşekkür belgesi takdim etti. Takdimle birlikte konuşmasını gerçekleştiren Ertuğruloğlu ‘’Öncelikle Kursumuza katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sosyal medya ile bu kadar içli dışlı olduğumuz bir dönemde onu kullanmak ayrı bir meziyet. İnsanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya platformları, firma ve işletmeler içinde yeni bir reklam ve satış kanalı haline geldi. Hayatımızın en önemli parçası haline



gelen sosyal medyanın en önemli kısmının eğitimini aldınız.’’şeklinde konuştu.

Gerçekleşen törenin sonunda KAÜ Rektör v. Prof Dr. Serdar Saydam tarafından Kurs katılımcılarından, Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Eriç Arıkan’a , KAÜ Rektör Yardımcısı, Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu tarafından Dış İşleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel’e plaket takdim edildi.  


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