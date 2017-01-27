Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 10:07

KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU BAŞLADI

KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU BAŞLADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU BAŞLADI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Sosyal Medya Kursu başladı. 26 Ocak Perşembe günü tüm yeni öğrencilerine kapılarını açan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kuruluş yılı olan 2016-2017Akademik yılında düzenlediği eğitim programları ile de fark yaratıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAU-SEM) 22 saatlik Atölye eğitimi adı altında özgüveni yüksek, başlamaktan korkmayan, sosyal medya yeniliklerine açık,keşfetmeyi seven kullanıcılar yetiştirecek.

KAÜSEM Sosyal Medya Sertifika Programı Eğitmeni Cenk Paşa; kurs boyunca hayatımızın büyük bir parçası olan sosyal medya konu başlıklarını ele elacağız programımızda şu başlıklar yer alıyor.’’Sertifikasyon programında, Sosyal Medyanın tanımı ,sosyal medyanın önemi,sosyal medyanın getirdiği avantajlar, önemli sosyal medya kaynakları, facebook ve twiter güvenlik ayarları ,sosyal medya güvenlik,sosyal medyada başarılı olmanın yolları , sosyal medya politikası oluşturmak, sosyal medyada pazarlama iletişimi ,sosyal medya için iletişim stratejisi oluşturmak, sosyal medyada topluluk yönetimi, sosyal medyada itibar ve kriz yönetimi, sosyal medyada kaliteli içerik üretmenin yolları,sosyal medya takip ve ölçümleme ,sosyal medya kampanyası oluşturma.Geçtiğimiz günlerde başlayan Sosyal medya kursu toplam 22 saat süreceği belirtilirken,KAÜSEM ‘in farklı eğitim programları için bilgi almak isteyenlerin;

www.auc.edu.tr
Salahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27
Numaraları ile iletişim sağlayabilecekleri bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Fazla Yağış Çamlıbel’de En Fazla Yağış Çamlıbel’de
Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan İlkokullara Yönelik Çalışma... Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan İlkokullara...
Ydp’den Tak’a Ziyaret… Ydp’den Tak’a Ziyaret…
Durduran Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Değerlendirdi Durduran Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Değerlendirdi
Bkp: “ubp-dp Azınlık Hükümeti Tıkanmıştır” Bkp: “ubp-dp Azınlık Hükümeti Tıkanmıştır”
Ktams’ın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki Grevi 8’inci Gününde… Grev, 30 Ocak’tan Sonra Süresiz Greve Dönüşecek Ktams’ın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

En Fazla Yağış Çamlıbel’de
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 8 kilogramla Çamlıbel’de kaydedildiğini...

Haberi Oku