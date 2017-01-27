KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU BAŞLADI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Sosyal Medya Kursu başladı. 26 Ocak Perşembe günü tüm yeni öğrencilerine kapılarını açan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kuruluş yılı olan 2016-2017Akademik yılında düzenlediği eğitim programları ile de fark yaratıyor.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAU-SEM) 22 saatlik Atölye eğitimi adı altında özgüveni yüksek, başlamaktan korkmayan, sosyal medya yeniliklerine açık,keşfetmeyi seven kullanıcılar yetiştirecek.KAÜSEM Sosyal Medya Sertifika Programı Eğitmeni Cenk Paşa; kurs boyunca hayatımızın büyük bir parçası olan sosyal medya konu başlıklarını ele elacağız programımızda şu başlıklar yer alıyor.’’Sertifikasyon programında, Sosyal Medyanın tanımı ,sosyal medyanın önemi,sosyal medyanın getirdiği avantajlar, önemli sosyal medya kaynakları, facebook ve twiter güvenlik ayarları ,sosyal medya güvenlik,sosyal medyada başarılı olmanın yolları , sosyal medya politikası oluşturmak, sosyal medyada pazarlama iletişimi ,sosyal medya için iletişim stratejisi oluşturmak, sosyal medyada topluluk yönetimi, sosyal medyada itibar ve kriz yönetimi, sosyal medyada kaliteli içerik üretmenin yolları,sosyal medya takip ve ölçümleme ,sosyal medya kampanyası oluşturma.Geçtiğimiz günlerde başlayan Sosyal medya kursu toplam 22 saat süreceği belirtilirken,KAÜSEM ‘in farklı eğitim programları için bilgi almak isteyenlerin;www.auc.edu.trSalahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27Numaraları ile iletişim sağlayabilecekleri bildirildi.