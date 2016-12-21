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21 Aralık 2016 Çarşamba 13:16

KAÜSEM SERTİFİKA PROGRAMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Sertifika programları hız kesmeden devam ediyor.Sigorta Acenteliği İşletmeciliği, sertifika programının ardından, Sosyal Medya sertifika programı düzenlendi.

KAÜSEM SERTİFİKA PROGRAMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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KAÜSEM SERTİFİKA PROGRAMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Sosyal Medya Sertifika Programı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Sertifika programları hız kesmeden devam ediyor.Sigorta Acenteliği İşletmeciliği, sertifika programının ardından, Sosyal Medya sertifika programı düzenlendi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’den yapılan açıklamaya göre programda yer alacak program başlıkları şöyle;

Sosyal Medyanın tanımı ,sosyal medyanın önemi,sosyal medyanın getirdiği avantajlar, önemli sosyal medya kaynakları, facebook ve twiter güvenlik ayarları ,sosyal medya güvenlik,sosyal medyada başarılı olmanın yolları , sosyal medya politikası oluşturmak, sosyal medyada pazarlama iletişimi ,sosyal medya için iletişim stratejisi oluşturmak, sosyal medyada topluluk yönetimi, sosyal medyada itibar ve kriz yönetimi, sosyal medyada kaliteli içerik üretmenin yolları,sosyal medya takip ve ölçümleme ,sosyal medya kampanyası oluşturmak olduğu belirtilirken,

KAÜSEM Sosyal medya sertifika program süresinin toplam 22 saat olacağı açıklandı.

Başvuru bilgileri

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, KAÜ-SEM Bilgi Atölyesi tarafından düzenlenecek eğitime katılmak veya bilgi almak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlara başvurulması istendi:

www.auc.edu.tr

Salahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27

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Anahtar Kelimeler
Sosyal MedyaSertifika ProgramlarıKAÜSEM
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