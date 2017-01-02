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02 Ocak 2017 Pazartesi 13:25

KAÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI KURSU BAŞLIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sürekli eğitim merkezi (KAÜSEM) sertifika programlarına bir yenisini daha ekledi.

KAÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI KURSU BAŞLIYOR
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KAÜSEM AİLE DANIŞMANLIĞI KURSU BAŞLIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sürekli eğitim merkezi (KAÜSEM) sertifika programlarına bir yenisini daha ekledi.

KAÜSEM Aile Danışmanlığı Eğitim Programında;

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı,huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek , bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak.

Bu problemi ortadan kaldıracak olan kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.

Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi tüm aileyi etkileyen ölüm,kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir.

Programda Birçok Başlık Yer Alacak

Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır.Amaç ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunlar ve etkileri

Çözüm sürecinde ailenin rolü

İlişkiler açısından sorunlar

Kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden gelme başlıkları programda yer alacak.KAÜSEM Yetkilileri Kurs hakkında bilgi almak isteyenlerin 228 92 33/ 0548 830 06 27 numaralı telefon numaralarından gerekli bilgileri alabileceklerini bildirdiler.

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Anahtar Kelimeler
KAÜSEMAileKursDanışmanlık
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