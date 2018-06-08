KAÜ’nün gurur günü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi… KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Vehbi, KAÜ mezunlarının, öğrenimleri boyunca edindiği bilgiler ve özellikleriyle başarılı olacağına emin olduğunu vurguladı

Eğitimde üçüncü yılını geride bırakan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ilk mezunlarını verdi… KAÜ mezunları diplomalarını dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen muhteşem bir tören ile aldı. KAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu’ndan, anestezi, yaşlı bakımı ve sağlık kurumları işletmeciliği bölümlerinden 26 öğrenci şimdi bu gururu yaşıyor…

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, KAÜ ailesi olarak ilk mezunlarını vermekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Vehbi, yeni kurulan ve büyük emeklerle başarıya yürüyen KAÜ’nün ilk mezunlarının diplomalarını almalarından dolayı büyük sevinç ve kıvanç içinde olduklarını vurgulayarak, “ Önemli olan mezun olmak değil, nitelikli birer dünya vatandaşı olarak eğitimi tamamlamaktır. KAÜ mezunlarının bu nokta da iş yaşamlarında çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yok” dedi.

“İlkeli, aktif, girişimci ve adil olacağınızdan şüphem yok”

Yeniden yapılanan ve hızla değişen bir dünyada yaşadığımıza vurgu yapan Vehbi, KAÜ mezunlarına seslenerek, “Sizler, bunun için hazırlandınız, bu beceriler ile mezun oluyorsunuz. Sizleri, çağdaş, laik, adil, etik değerlere ve çevreye saygılı, katılımcı, yarını düşünüp planlayan, gönül birliği ve uyum içerisinde ülke çıkarları için çalışılabilecek bireyler olarak, ülkemizdeki ve dünyadaki benzerleriniz arasında önemli bir yere getirmeye çalıştık, bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Sizlerin değişen ve gelişen dünyada hedeflere sahip, ilkeli, aktif, girişimci ve adil olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

Vehbi, KAÜ mezunlarının üniversitelerinde edindiği bilgileri kullanarak, bilimsellikten ayrılmadan, kendilerini ve başkalarının tecrübelerini ve fikirlerini de göz önüne alarak, projeler geliştirecek, kararlar verecek ve tüm bunlarla insanlığa faydalı neticeler ortaya koyma yolunda çaba gösterecek nitelikli gençler olarak yetiştirildiğini kaydetti. KAÜ mezunlarının, öğrenimleri boyunca edindiği bilgiler ve özellikleri ile başarılı olacağına emin olduklarının da altını çizdi.

Vehbi son olarak KAÜ öğrencilerine hitaben, “Değerli öğrenciler, sizleri bugünlere kadar her türlü fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, ülkenizi ve üniversitenizi unutmamanızı, bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın, adaletin ve bilimin ışığının aydınlatmasını diler, yeni hayatınızda hepinize üstün başarılar temenni ederim” dedi.