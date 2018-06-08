banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.850
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0009
EURO
5.2589
Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı
SAHTE EVRAK BAŞLARINI YAKTI
Girne’de yine sanal bet operasyonu
GİRNE'DE YİNE SANAL BET OPERASYONU
Değer tutuklu yargılanacak
DEĞER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

KAÜ’nün gurur günü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi… KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Vehbi, KAÜ mezunlarının, öğrenimleri boyunca edindiği bilgiler ve özellikleriyle başarılı olacağına emin olduğunu vurguladı

KAÜ’nün gurur günü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi… KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Vehbi, KAÜ mezunlarının, öğrenimleri boyunca edindiği bilgiler ve özellikleriyle başarılı olacağına emin olduğunu vurguladı

08 Haziran 2018 Cuma 20:16
KAÜ’nün gurur günü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ilk mezunlarını verdi…  KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Vehbi, KAÜ mezunlarının, öğrenimleri boyunca edindiği bilgiler ve özellikleriyle başarılı olacağına emin olduğunu vurguladı

banner277
Eğitimde üçüncü yılını geride bırakan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ilk mezunlarını verdi… KAÜ mezunları diplomalarını dün akşam   Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen muhteşem bir   tören ile aldı.  KAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu’ndan, anestezi, yaşlı bakımı ve sağlık kurumları işletmeciliği bölümlerinden 26 öğrenci şimdi bu gururu yaşıyor…

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi,  KAÜ ailesi olarak ilk mezunlarını vermekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Vehbi,  yeni kurulan ve büyük emeklerle başarıya yürüyen KAÜ’nün ilk mezunlarının diplomalarını almalarından dolayı büyük sevinç ve kıvanç içinde olduklarını vurgulayarak, “ Önemli olan mezun olmak değil, nitelikli birer dünya vatandaşı olarak eğitimi tamamlamaktır. KAÜ mezunlarının bu nokta da iş yaşamlarında çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yok” dedi.

“İlkeli, aktif, girişimci ve adil olacağınızdan şüphem yok”

Yeniden yapılanan ve hızla değişen bir dünyada yaşadığımıza vurgu yapan Vehbi, KAÜ mezunlarına seslenerek, “Sizler, bunun için hazırlandınız, bu beceriler ile mezun oluyorsunuz. Sizleri, çağdaş, laik, adil, etik değerlere ve çevreye saygılı, katılımcı, yarını düşünüp planlayan, gönül birliği ve uyum içerisinde ülke çıkarları için çalışılabilecek bireyler olarak, ülkemizdeki ve dünyadaki benzerleriniz arasında önemli bir yere getirmeye çalıştık, bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Sizlerin değişen ve gelişen dünyada hedeflere sahip, ilkeli, aktif, girişimci ve adil olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

Vehbi, KAÜ mezunlarının üniversitelerinde edindiği bilgileri kullanarak, bilimsellikten ayrılmadan, kendilerini ve başkalarının tecrübelerini ve fikirlerini de göz önüne alarak, projeler geliştirecek, kararlar verecek ve tüm bunlarla insanlığa faydalı neticeler ortaya koyma yolunda çaba gösterecek nitelikli gençler olarak yetiştirildiğini kaydetti. KAÜ mezunlarının, öğrenimleri boyunca edindiği bilgiler ve özellikleri ile başarılı olacağına emin olduklarının da altını çizdi.  

Vehbi son olarak KAÜ öğrencilerine hitaben, “Değerli öğrenciler, sizleri bugünlere kadar her türlü fedakârlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, ülkenizi ve üniversitenizi unutmamanızı, bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın, adaletin ve bilimin ışığının aydınlatmasını diler, yeni hayatınızda hepinize üstün başarılar temenni ederim” dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli kafileye anlamlı ziyaret
Milli kafileye anlamlı ziyaret
GAÜ 32. dönem mezunları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı törende diplomalarını aldı
GAÜ 32. dönem mezunları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı törende diplomalarını aldı
“usulen Hata Var”
“usulen Hata Var”
UKÜ, 4. Ulusal Aşçılık Kampı ve Çalıştayı’na katıldı
UKÜ, 4. Ulusal Aşçılık Kampı ve Çalıştayı’na katıldı
SÜMER AYGIN, HP’Yİ ZİYARET ETTİ!
SÜMER AYGIN, HP’Yİ ZİYARET ETTİ!
UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı!
UBP Güzelyurt Adayları Güzelyurtluları Selamladı!
Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...
Saraçoğlu Vakfı, Fitre ve Zekat Bağışı Kabul Ediyor...
YÖK, KKTC'deki Öğrencileri Denetleyecek...
YÖK, KKTC'deki Öğrencileri Denetleyecek...
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Emaa’yı Ziyaret Etti!
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Emaa’yı Ziyaret Etti!
UBP Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi!
UBP Güzelyurt’ta Tanıtım Şöleni Düzenlendi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim