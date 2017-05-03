KAÜ’NİN BU YIL Kİ SON TANITIM DURAĞI, LEFKOŞA TÜRK LİSESİ OLDU



23 Haziranda Burs yerleştirme sınavı gerçekleştirecek olan KAÜ’NÜN BU YIL Kİ Son Kıbrıs tanıtım durağı Lefkoşa Türk Lisesi oldu.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti. Geleceğin üniversite öğrencileri, KAÜ eğitim sistemi ve programlarına büyük ilgi gösterdi. Lefkoşa Türk Lisesi konferans salonunda buluşan Kıbırs Amerikan Üniversitesi eğitim danışmanları ve aday öğrenciler KAÜ sunumu gerçekleşirken okul ve eğitim sistemi hakkında merak ettiklerini danışmanlara sordular.Tüm soruları sunum sırasında cevaplayan KAÜ danışmanları sosyal medya aracılığı ile de her zaman öğrecnilerden gelen soruları cevaplayabileceklerini bildirdiler.KAÜ önlisans programlarında AnesteziSağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme, Ameliyathane Hizmetleri mevcut iken KAÜ tanıtım görevlilerinden verilen bilgiye göre yeni açılacak ön lisans program hazırlıklarının ise devam ettiği belirtildi.