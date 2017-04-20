KAÜ,MİMARLIK ÖĞRECİLERİNDEN EVRENSEL TASARIMLAR

Gerçekleşen jüride Mimarlık Fakültesi Öğretim görevlileri; Simzer Kaya, Begüm Dörter,Farhan Al Juboori yer aldı.KAÜ mimarlık öğrencileri hazırlamış oldukları proje anlatımlarını detaylı bir şekilde gerçekleştirirken yaratıcılığa önem verdikleri, jüri üyelerinin dikkatini çekti.Öğrencilerin sunum esnasındaki heyecanı ise gözlerden kaçmadı. Konseptte fuar standı projeleri ve öğrencilerin kendi seçtikleri fuar stand konseptleri yer alırken, konut projeleri de ayrı bir konu çalışmalarıyle jüri üyelerine sunuldu.Mimarlık öğrencileri gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarla ilgili olarak rekabetin olduğu tek bir formda tasarımın bütünsel kullanılarak iki ayrı kullanıcıya tek bir tasarım vermek olduğunu, herkesin kendine özgü bir senaryo bularak konsept tasarım ve senaryolarla yola çıktıktarını belirttiler.Mimarlık jüri üyeleri tarafından, sunulan projeler arasında yer alan bir diğer konu başlığının da engellilere yönelik ev tasarımları olduğu bildirildi. Bu konuda tasarım yapılırken, nelere dikkat edilmesi gerekir, tasarımlar en güzel şekilde nasıl kullanılabilir, proje de bütün olarak ele anlınırken ayrı dillerlerde anlatımı nasıl gerçekleşebilir maddelerinin benimsendiği belirtildi.Jüri sonunda Öğretim Üyesi Begüm Özgün öğrenciler için projelerde daha fonksiyonel ve mekansal algıyı arttırarak kendilerini geliştirmelerini dilediğini belirtti.Mimarlık fakültesi Öğretim Üyesi Simzer Kaya ise ’’ Mekanlar sahiplerini yansıtır. Özgün tasarımların ve evrensel tasarımların birleştiği başarılar projeler gerçekleştirmelerini diliyorum dedi.