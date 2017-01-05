KAÜ,MİMARLIK FAKÜLTESİ 'KÖPRÜLER DÜNYA BARIŞI İÇİN KURULSUN''

KAÜ ,MİMARLIK FAKÜLTESİ " KÖPRÜ LER DÜNYA BARIŞI İÇİN KURULSUN"

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen, 2016 Güz dönemi Mimarlık Fakültesi Temel Tasarım dersi final jüri değerlendirilmesi, renkli ve yaratıcı tasarımlar ile dikkat çekti.

“Köprü Projesi” başlığı altındaki tasarımlar, “Tasarımın temelini oluşturan tasarım prensiplerinin kavranmasının önemi” teması altında Öğretim Görevlisi Mimar Simzer Kaya ve konuk juri Öğretim Görevlisi Mimar Farhan Aljuboori tarafından değerlendirildi.

KAÜ mimarlık öğrencileri hazırlamış oldukları proje anlatımlarını detaylı bir şekilde gerçekleştirirken yaratıcılığa önem verdikleri, jüri üyelerinin dikkatini çekti.Öğrencilerin sunum esnasındaki heyecanı ise gözlerden kaçmadı. Geleceğin mimarlarının köprü maketleri ve çizimlerini juri üyeleri ve sınıf arkadaşlarına sunduğu finalde, juri üyelerinin öğrencilere birebir ilgi ve alaka göstermesi dikkat çekti.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi(KAÜ) de tüm derslerin birebir eğitim uygulaması ile gerçekleştiği de vurgulandı.

Öğretim Üyesi Simzer Kaya, final juri sonunda “Köprüler dünya barışı için kurulsun.” mesajını verdi.



