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KAÜ’lüler mezuniyetlerini kutladı…

Vehbi: İlk mezunlar, ilk gururlarımız

KAÜ’lüler mezuniyetlerini kutladı…

Vehbi: İlk mezunlar, ilk gururlarımız

14 Haziran 2018 Perşembe 17:40
KAÜ’lüler mezuniyetlerini kutladı…

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin (KAÜ) ilk mezunları, KAÜ rektörlük bahçesinde düzenlenen kokteylle mezuniyetlerini kutladı. Mezunların ve yakınlarının katıldığı geceye, KAÜ akademik ve idari kadrosu da eşlik etti.  Mezunlar gecede doyasıya eğlenirken, öğrenciler KAÜ’nün ilk mezunları olmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kokteylde KAÜ bölüm ve okul birincisi Funda Simen’e bir plaket ve hediye de verildi.

Özgöker: Onur ve gururla sizleri uğurluyoruz

Gecede bir konuşma gerçekleştiren, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, hem mezunlara hem de ailelerine seslenerek, “Siz veliler büyük fedakarlıklar yaparak bugün çocuklarınızın mezuniyetini görme mutluluğunu yaşıyorsunuz.  Siz öğrenciler, gecenizi gündüzünüze katarak, sonunda meyvesini aldınız ve KAÜ’nün ilk mezunları olmanın gururunu yaşıyorsunuz.  Bizler de sizleri onur ve gururla uğurluyoruz. Sizleri canı gönülden kutlar, çıkacağınız bu yeni yolda sizlere başarılar dilerim. Bizlere irtibatı koparmayın” dedi.

Vehbi: Sizlerle gurur duyuyoruz

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi de konuşmasında yeni mezunlara seslenerek, “KAÜ ailesi olarak,  sizler ilk mezunlarımızsınız ve çok kıymetlisiniz… Yıllar geçtikçe ve KAÜ büyüyerek, başarılarıyla kendini ispatladıkça, ilk mezunlar olma gururu sizler için çok önemli olacak. Eğitiminiz süresince büyük emekler verdiniz ve bugün sizleri uğurluyoruz. Aileleriniz sizlerin en iyi eğitimi alabilmeniz için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bugün hem aileleriniz hem siz mezunlarımız için önemli ve büyük bir gün. Hayatta sizler için yeni bir sayfanın açıldığı bir dönem. Her zaman ileriye bakınız.  KAÜ’de çok iyi bir eğitim aldınız.  Bundan sonra yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun.  Kendinize güvenin. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın ve çok uğraşın. Velilerinize bize güvendikleri ve bizimle oldukları için gönülden teşekkür ediyorum. Lütfen bizlerden kopmayın, bizlerle temasta olun, ziyaret edin, bizi hayatınızla ilgili gelişmelerden haberdar edin ki bizler de sizlerle daha fazla gurur duyabilelim” ifadelerini kullandı.

Vehbi, konuşmasının sonunda KAÜ akademik kadrosuna ve yöneticilerine de çalışmaları için teşekkür etti.

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