KAÜ’DEN YENİ BİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI DAHA

Ortadoğu eksenli ve ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz merkezli bilimsel çalışmalara imza atan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi konuyla ilgili olarak yeni bir işbirliği anlaşması daha imzalamıştır. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre üniversitenin Yakındoğu Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (YSAUM) ile Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAMER) arasında 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bilimsel işbirliği anlaşması imzalandı.



Kırıkkale Üniversitesi’nde yapılan imza törenine KAÜ adına Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Yakındoğu Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (YSAUM) Müdürü Prof. Dr. Ulvi Keser katılırken KODAMER adına da Doç.Dr. Halil İbrahim Gök iştirak etmiştir. Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler Dairesi koordinatörlüğünde yapılan imza töreninin ardından bir açıklama yapan Doç.Dr. Gök de KODAMER olarak Ortadoğu merkezli çeşitli bilimsel faaliyetlere imza attıklarını, son olarak “Ortadoğu’da Devlet, Devlet Dışı Aktörler ve Demokrasi” temalı uluslararası bir Ortadoğu sempozyumu yanında 27-29 Nisan 2017 tarihinde çeşitli Ortadoğu ülkelerinden yaklaşık 80 bilim insanının katılımıyla “Ortadoğu’da Barış, İstikrar ve Güvenlik” temalı uluslararası bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, Ekim 2017 tarihinde yapmayı planladıkları uluslararası kongreyle başlayarak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’yle gerek Türkiye ve gerekse KKTC’de çalıştay, panel, konferans ve toplantılar yapmayı arzu ettiklerini ve söz konusu işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.







KAÜ adına konuşan Prof. Dr. Keser de sınırsız köy pozisyonundaki dünyanın güvenlik, barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu; ancak özellikle Ortadoğu merkezli çıkar çatışmaları, özellikle petrole dayanan menfaat ilişkileri, din ve etnik kimlikle ilgili huzursuzlukların sadece adı geçen coğrafyayı değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini ve etkilediğini belirterek Ortadoğu’nun başta terörizm, güvenlik ve strateji olmak üzere pek çok başlık açısından tam bir atölye çalışması olduğunu ve iyi irdelenmesi gerektiğini ifade etmiş, Kıbrıs merkezli Doğu Akdeniz’in bütün bu olup bitenlerden ayrı düşünülemeyeceğini, bu konuda başta KAÜ Diplomasi Okulu olmak üzere çeşitli aktivitelerle konuyu sıcak tutmaya çalıştıklarını ve KODAMER’le önümüzdeki dönemde başta hidropolitik, enerji, güvenlik, göç olmak üzere çeşitli başlıklarda bilimsel toplantılar yapmayı planladıklarını belirtti.

