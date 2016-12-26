KAÜ’DEN HAYDİ OKUYALIM KAMPANYASI



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından Lefkoşa Suriçi’nde farkındalık yaratmak, okumanın önemine dikkat çekmek ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilen yeni bir proje daha hayata geçirildi. KAÜ rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre “Haydi” projelerinin ilki olan “Haydi Okuyalım Projesi” kapsamında KAÜ öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından her hafta Pazartesi günleri saat 12.30’da şehri farklı noktalarındaki tarihi mekanlarda okuma faaliyetleri yürütülecek.Bu kapsamda 26 Aralık 2016 tarihinde KAÜ öğrencileri KAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’le birlikte Lefkoşa Büyük Han’da toplanarak yanlarında getirdikleri kitapları okudular. Bölgede bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken bu faaliyet konusnda Prof. Dr. Keser okumanın ciddi bir iş olduğunu, kitap okumanın sadece boş vakitlerde yapılabilecek bir faaliyet olmadığını, üniversite olarak farkındalık yaratmak ve insanları yeniden okuma alışkanlıklarına döndürebilmek amacıyla başlattıkları bu proje kapsamında yediden yetmişyediye herkesi katılmaya davet ettiklerini belirterek yeni yılın ardndan 2017’nin ilk Pazartesi günü herkesi Büyük han’da kitaplarıyla görmek istediklerini iade ederek özellikle çocukların önce aile bireyleri, ardından okuld öğretmenleri ve toplumsal hayatın içinde de etraflarındaki herkesi olumlu örnekler olarak görmek istediğini, bu sebeple ailelerin kendi çocuklarına “Neden okumuyorsun?” sorusunu sormadan veya “Bizim çocuk hiç kitap okumuyor.” serzenişinde bulunmadan önce kendilerinin bu yönde örnek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.Venediklilireden İngilizlere, Lüzinyanlardan Osmanlılara kadar çok farklı kültür ve medeniyetlerin harmanlandığı açık hava müzesi konumundaki Lefkoşla Suriçi’ndeki bu faaliyet her Pazartesi herkesi kucaklamayı bekliyor.