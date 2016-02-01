KAÜ’den Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha

KAÜ’DEN BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DAHA
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lefkoşa’nın Arabahmet Mahallesi ve Surlariçi bölgesinde halka yönelik sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.
Çatışma bölgelerinden kaçarak Kıbrıs’a gelen ve burada hayata tutunmaya çalışan mültecilere yönelik olarak düzenlenen proje, büyük bir eksikliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Buna göre, dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi KKTC’ye de yerleşmiş bulunan mültecilere KAÜ eğitim merkezlerinde ücretsiz İngilizce ve Türkçe eğitim verilecek.
Ücretsiz dil eğitimi verilecek
Projeyle ilgili olarak açıklama yapan KAÜ Genel Sekreteri Şenay Gerboğa, dil eğitiminin Şubat ayında başlayacağını, dil kurslarının ücretsiz olacağını, Lefkoşa’da bulunan mültecilerle sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
KAÜ Genel Sekreteri Şenay Gürboğa, temasa geçtikleri mültecilerle görüştüğünü, İngilizce eğitimini kendisinin vereceğini, bunun bir insanlık görevi olduğunu kaydetti.
Gerboğa “Halkla İlişkiler ve Medya birimimiz, ayrıca tanıtım birimimizle ortak bir çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekibimiz gereken tüm desteği toplum ve bölge halkından alıyor ve çalışmalarımız hızla devam ediyor” diyerek bu projenin önemine dikkat çekti.
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Son Güncelleme: 01.02.2016 10:54