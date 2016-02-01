Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

KAÜ’den Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha

Mültecilere dil eğitimi

KAÜ’den Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha

Mültecilere dil eğitimi

01 Şubat 2016 Pazartesi 10:54
KAÜ’den Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha
banner238

 KAÜ’DEN BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DAHA

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lefkoşa’nın Arabahmet Mahallesi ve Surlariçi bölgesinde halka yönelik sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Çatışma bölgelerinden kaçarak Kıbrıs’a gelen ve burada hayata tutunmaya çalışan mültecilere yönelik olarak düzenlenen proje, büyük bir eksikliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Buna göre, dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi KKTC’ye de yerleşmiş bulunan mültecilere KAÜ eğitim merkezlerinde ücretsiz İngilizce ve Türkçe eğitim verilecek.

Ücretsiz dil eğitimi verilecek
Projeyle ilgili olarak açıklama yapan KAÜ Genel Sekreteri Şenay Gerboğa, dil eğitiminin Şubat ayında başlayacağını, dil kurslarının ücretsiz olacağını, Lefkoşa’da bulunan mültecilerle sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

KAÜ Genel Sekreteri Şenay Gürboğa, temasa geçtikleri mültecilerle görüştüğünü, İngilizce eğitimini kendisinin vereceğini, bunun bir insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Gerboğa “Halkla İlişkiler ve Medya birimimiz, ayrıca tanıtım birimimizle ortak bir çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekibimiz gereken tüm desteği toplum ve bölge halkından alıyor ve çalışmalarımız hızla devam ediyor” diyerek bu projenin önemine dikkat çekti.










.........................

Son Güncelleme: 01.02.2016 10:54
Anahtar Kelimeler:
KAÜ’den Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim