KAÜ’den bir fırsat daha…

GAÜ Yüksek Lisans ve Doktora programları Artık Lefkoşa’nın kalbi; Dereboyu KAÜ Cloud Binası’nda

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans ve Doktora programları, Girne kampüsüne ilave olarak, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lefkoşa Dereboyu Cloud Binası’nda da verilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı, uluslararası akreditasyonlarıyla bir dünya üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), kardeş üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) kampüsünde yüksek lisans ve doktora programları için Lefkoşa’da eğitim almak isteyenlere fırsat sunuyor.

Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve özelde Lefkoşa adına yapılmış en özel ve kapsamlı yatırımlardan biri olan KAÜ Cloud binası; Lefkoşa’nın en işlek caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Dereboyu’nda bulunuyor.

KAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da bulunan KAÜ Cloud binasında yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmak isteyenlerin, info@auc.edu.tr mail adresi veya 0392 228 92 33 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi..

KAÜ Lefkoşa Dereboyu Cloud Binası’nda da verilecek yüksek lisans ve doktora programları ise şu şekilde açıklandı:

Yüksek Lisans

Hukuk (LLM,) (TR-EN)

Mimarlık (March) (TR-EN)

Basın-Yayın (Msc) (TR-EN)

Halkla İlişkiler (Msc) (TR-EN)

Uluslararası İlişkiler (Msc) (TR-EN)

İşletme(Tezli/Tezsiz) (TR-EN)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (MA) (TR-EN)

Doktora

Mimarlık (Phd) (TR-EN)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Phd) (TR-EN)

Pazarlama (Phd) (TR-EN)

İletişim ve Medya Yönetimi (Phd) (TR-EN)

İşletme Yönetimi (Phd) (TR-EN)