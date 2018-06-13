KAÜ’de yatay geçiş başvuruları başladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilere %75 ile %100 arasında burs veriliyor…

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) yatay geçişler için başvuru almaya başladı. KAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yatay geçiş alınacak bölümler ve programlar, “Anestezi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Fizyoterapi, Yaşlı Bakımı, İşletme (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce), Mimarlık (İngilizce) ve Plastik Sanatlar olarak belirlendi. Ayrıca KAÜ’ye yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilere %75 ile %100 arasında değişen miktarlarda burs verilecek.

Bilimin ışığı KAÜ’de

Bilimin ışığında; yüksek kalitede eğitim ve öğretim veren, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunan KAÜ’de eğitim almak bir ayrıcalık… Küresel bilgi birikimine katkı sağlayan KAÜ; Lefkoşa Surlariçi’nde, Arabahmet bölgesinde yer alarak bölgenin eğitsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yönden gelişmesine de katkı koymaya devam ederken, ulusal boyutta kültürel değerlerine sahip, küresel boyutta analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştiriyor.