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28 Aralık 2016 Çarşamba 09:21

KAU’DE HOŞGELDİN 2017 KUTLAMASI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAU) Halkla İlişkiler Birimi tarafından öğrencilerle birlikte düzenlenen “Hoşgeldin 2017 Yılbaşı Partisi” Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde yer alan Barricade’de gerçekleştirildi.

KAU'DE HOŞGELDİN 2017 KUTLAMASI
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KAU’DE HOŞGELDİN 2017 KUTLAMASI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAU) Halkla İlişkiler Birimi tarafından öğrencilerle birlikte düzenlenen “Hoşgeldin 2017 Yılbaşı Partisi” Lefkoşa Surlariçi Bölgesinde yer alan Barricade’de gerçekleştirildi.

KAU öğrencilerinin biraraya geldiği yılbaşı kutlama partisi saat 21:00’de başladı ve geç saatlere kadar sürdü.

KAÜ eğitim görevlileri ve öğrencilerini biraraya getiren “Hoşgeldin 2017 Yılbaşı Partisi”nde yapılan konuşmalarda 2017’dan beklentiler dile getirildi, tüm dünyada barış ve huzurun hüküm sürmesi dilendi.

Yeni yılda yeni hedefler

Yeni yıla yeni hedeflerle girmeyi planlayan öğrenciler mutluluklarını dile getirirken,

birbirlerine 2017’da şans ve başarı dileklerini ifade ettiler.

Düzenlenen partinin ardından DJ canlı performans parti eğlencesine devam edem KAU öğrencileri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.



Lefkoşa’da Salı günleri canlı performans sunan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Techno müzik performansı gerçekleştiren Barricade Djleri ile güzel bir gece geçiren KAU öğrencileri, Lefkoşa’da bulunan Barricade’de daha sonraki haftalarda da buluşarak eğlenmek konusunda sözleştiler.

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Anahtar Kelimeler
BarricadeYılbaşı PartisiKAÜ
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