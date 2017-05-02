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02 Mayıs 2017 Salı 14:51

KAÜ’DE GURUR GÜNÜ

KAÜ'DE GURUR GÜNÜ
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Geçtiğimiz günlerde NUSAR Games birinciliğini elde eden, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akut ekibi KAÜ’de gurur günü yaşadı.

2 Nisan 2017 Salı günü saat 11:00’de KAÜ Arabahmet Kültür Ve Sanat Evi’nde gerçekleşen törene ; KAÜ Rektör v. Prof.Dr.Serdar Saydam, KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Oya Ertuğruloğlu, KAÜ Genel Sekreteri Erhan Vechi, KAÜ Akademisyen ve öğrenciler katılım gösterdiler.

Tören KAÜ Rektör v. Prof.Dr. Serdar Saydam’ın açılış konuşması ile başladı.

Saydam’’ Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda KAÜ bildiğiniz üzere birinci geldi. Değerli ekibimizi canı gönülden kutluyorum. Onlar bu başarı için çok emek verdiler, çok inandılar ve sonunda başardılar. Bugün burada bu başarı öyküsünü ikinci defa yaşıyorum. Mutluyum , KAÜ için ise daha nice başarılar diliyorum.’’



Gerçekleşen açılış konuşmasının ardından, KAÜ Akut ekibinin1 yıl boyunca yapılan çalışmalar ile ilgili görsellerin yer aldığı gösteri sonrasında duygusal anlar yaşandı.KAÜ akut ekibinin başarı öyküsü ile ilgili duygularını dile getiren KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu ‘’ KAÜ’nün ilk şampiyonluk kupasını elde ettik. Bu kupa ilk olarak bünyemizde yer alacak. Okulumuz adına daha nice şampiyonluk ve başarılar diliyorum. Sizler iyi bir ekip oldunuz, daimi olarak azimle çalıştınız ve başardınız.’’



Ekibi tebriklerini dile getiren KAÜ Genel Sekreteri Erhan Vechi ise ‘’ Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz. Bu hikayede baştan sona yanınızda olan Rukiye Kilili Hocanızı ayrıca kutluyorum.Başarılarınız daim olsun. Bu gurur hepimizindir. Şeklinde duygularını dile getirdi.

Gerçekleşen konuşmaların ardından plaket takdimine geçilen tören sevinç gözyaşları ile sona erdi.  




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KAÜ’DE GURUR GÜNÜ
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