Kaü Ve Gaü’den Kongre

Lefkoşa, 11 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) birlikte 4-6 Eylül tarihleri arasında “Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi” “Uluslararası Fen ve Mühendislik Bilimleri Kongresi” düzenliyor.

Kongre Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre merkezi Almanya’da olan Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) ile merkezi Polonya’da olan Avrupa İş Kulübü’nün (EBCA) desteklediği kongre GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılacak.Kongreye Türkiye ve KKTC’den 40’tan fazla üniversite ve yabancı ülkelerden 20’ye yakın üniversite katılacak.(GÖZ/YIL)