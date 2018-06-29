Kaü “tasarım Mükemmeliyet Merkezi” Açılacak



Lefkoşa, 29 Haziran 18 : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) “Tasarım Mükemmeliyet Merkezi”nin tasarım konusunda çalışan birçok sektör ve farklı prensipleri bir araya getirmeyi hedeflediği bildirildi.

KAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Alp Karaca, Tasarım Mükemmeliyet Merkezi’nin ülke genelinde amatör çaplardaki tasarım ve bu tasarımlara bağlı ürün üretimi yapan küçük ve yerel girişimlerin desteklenerek, markalaşmalarına ve ülke sınırlarını aşmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaca, özellikle tekstil sektörünün öncülük ettiği tasarımsal girişimlerin yanı sıra; otomotiv, şişe-cam, iç mekan tasarımı, çinicilik, seramik, endüstriyel tasarım gibi dallarda araştırmalar yapılarak, yenilikçi tasarımların elde edileceğini de dile getirdi.

Karaca, ayrıca kültürel dokuya hassas davranılarak geleneksel tasarımlarıngöz önünde bulundurulmasının da amaçlandığını belirtti. Karaca şunları etti:

“Türkiye ve İtalya gibi tasarım sektöründe yenilikçi ülkelerdeki tasarıma öncülük eden markalarının ülkemizde çeşitli çalışmalar yaparak, küçük çaptaki girişimcilere olanaklar sağlaması, ayrıca başarılı kişilere yepyeni ufuklar açması da amaçlanmaktadır.

Bu merkezde yapılacak çalışmaların, hem ülkedeki yerel tasarımlara öncülük etmesi, hem de bu merkezdeki eğitimlere katılanların farklı iş olanaklarına sahip olması beklenmektedir.”

(RU/ÖK)

