Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

Kaü’nün 2017 Giriş Ve Burs Sınavı 23 Haziran’da Yapılacak

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün&nbsp; 2017 yılı giriş ve burs sınavı 23 Haziran’da yapılacak.

Kaü'nün 2017 Giriş Ve Burs Sınavı 23 Haziran'da Yapılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün  2017 yılı giriş ve burs sınavı 23 Haziran’da yapılacak.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10:00’da KAÜ Arabahmet dersliklerinde yer alacak.

Sınava başvurular; 22 Haziran’a kadar yapılabilecek.

Burs ve giriş sınavı ile ilgili detaylı bilgi; KAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,  www.auc.edu.tr adresi ve 228 92 33 no’lu telefondan alınabilecek.

Açıklamada, KKTC lisesi mezunlarının üniversitenin merkez ve yurtdışı kampüslerinde kesintisiz 7 yıl özel burstan yararlanabileceği kaydedildi.

(UG/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3’üncü Cumhurbaşkanı Ve Mtg‘nin Fahri Başkanı Eroğlu Mtg Yeni Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti 3’üncü Cumhurbaşkanı Ve Mtg‘nin Fahri Başkanı...
Ktams, Vakıflar Bankası’ndaki Uygulamaları Başbakanlık Önündeki Eylemle Kınadı Ktams, Vakıflar Bankası’ndaki Uygulamaları Başbakanlık...
Başbakan Özgürgün, Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı Başbakan Özgürgün, Sos Çocukköyü Yararına...
“gökkuşağında Buluşan Şiir Ve Şarkılar...” “gökkuşağında Buluşan Şiir Ve Şarkılar...”
Tıp-iş, Kamu Hastanelerinde Başlattığı Eylemi Bugün İtibarıyla Askıya Alma Kararı Aldı Tıp-iş, Kamu Hastanelerinde Başlattığı Eylemi...
Ltb Gençlik Ve Spor Şöleni Yarın Başlıyor Ltb Gençlik Ve Spor Şöleni Yarın Başlıyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

3’üncü Cumhurbaşkanı Ve Mtg‘nin Fahri...
Üçüncü Cumhurbaşkanı ve Mağusa Türk Gücü (MTG) Kulübü Fahri Başkanı Derviş Eroğlu, kulübün yeni...

Haberi Oku