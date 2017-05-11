Kaü’nün 2017 Giriş Ve Burs Sınavı 23 Haziran’da Yapılacak

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün 2017 yılı giriş ve burs sınavı 23 Haziran’da yapılacak.
KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10:00’da KAÜ Arabahmet dersliklerinde yer alacak.
Sınava başvurular; 22 Haziran’a kadar yapılabilecek.
Burs ve giriş sınavı ile ilgili detaylı bilgi; KAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, www.auc.edu.tr adresi ve 228 92 33 no’lu telefondan alınabilecek.
Açıklamada, KKTC lisesi mezunlarının üniversitenin merkez ve yurtdışı kampüslerinde kesintisiz 7 yıl özel burstan yararlanabileceği kaydedildi.
(UG/HA)