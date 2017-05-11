Kaü’nün 2017 Giriş Ve Burs Sınavı 23 Haziran’da Yapılacak

Burs ve giriş sınavı ile ilgili detaylı bilgi; KAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, www.auc.edu.tr adresi ve 228 92 33 no’lu telefondan alınabilecek.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10:00’da KAÜ Arabahmet dersliklerinde yer alacak.