Kaü Burs Ve Yerleştirme Telafi Sınavı 20 Haziran’da

Lefkoşa, 12 Haziran 18 (.): Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Burs ve Yerleştirme Telafi Sınavı, talep sebebiyle 20 Haziran Çarşamba günü KAÜ Eğitim Binası’nda yapılacak.KAÜ’den verilen bilgiye göre, saat 11.00’de başlayacak sınavı kazanan tüm öğrencilere yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre yüzde 100, 7 yıl kesintisiz burs imkanıverilecek ve bu burslar yurt dışında da geçerli olacak.Sınav sonucunda yüzde 100 burs almaya hak kazanan öğrenciler, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabilecek.YURT DIŞINDA EĞİTİM İMKANIKAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yurt dışı kampus imkanlarından faydalanan KAÜ öğrencileri, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye’deki kampuslarda eğitim fırsatından da yararlanabilecek ve bu çerçevede eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebilecek.KAÜ’nün YÖK - YÖDAK onaylı bölümleri şöyle:LİSANS PROGRAMLARIEğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe), Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık, Plastik Sanatlarİşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce/Türkçe), Uluslararası İlişkiler.Hukuk Fakültesi, Hukuk (İngilizce),ÖNLİSANS PROGRAMLARISağlık Meslek Yüksekokulu, Anestezi, Fizyoterapi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Ameliyathane Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Evde Hasta Bakımı, Meslek Yüksekokulu, Aşçılık, Adalet, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Arıcılık.(TUĞ /GUR)