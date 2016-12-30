



KAÜ , YENİ YILDA TÜM DÜNYAYA TEMENNİLERDE BULUNDU

Saydam ‘’2017 Sevgilerin Birleştiği Bir Yıl Olsun.’’

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektör v. Prof. Dr. Serdar Saydam geride bıraktığımız 2016 yılının son haftasında herkese savaşların ve göçlerin bittiği, sevgi ve barışın büyüdüğü bir yıl diliyorum.’’

Ertuğruloğlu ‘’ İnsanlığın Kazandığı Bir Yıl Olsun. ‘’

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) rektör yardımcısı Yrd. Doç. Dr Oya Ertuğruloğlu 2017 yılında ‘’Teknonojik anlamda gelişmişliğin en üst düzeylerine erişmiş olduğumuz bu günlerde halen ayrımcılığın ve terörün yaşanmakta olduğunu görmek çok üzücü. Bu nedenle 2017 yılının, insanlığın gelişim düzeyine yakışır bir şekilde ayrımcılığın olmadığı terörün ve düşmanlığın yaşanmadığı huzurlu, sağlıklı ve mutluluğun ışıltılarını içeren parlak bir yıl olmasını diliyorum dedi.