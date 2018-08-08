KAÜ ve GAÜ’den Kahramanmaraş Fuarı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 7-14 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde alanında uzman danışmanlarla güvenli tercih, uzman psikologlarla meslek danışmanlığı, seçkin üniversitelerin tanıtım etkinlikleri ve uzman eğitimcilerle bilgilendirme fuarında yer alarak aday öğrenciler ile buluşuyor.

KAÜ Eğitim Danışmanı Cihan Oğuzhan konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Hemşehrilerimle buluşmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Kuzey Kıbrıs’ta üniversite okumak, KAÜ’de yaşam üzerine konuşuyoruz. Tercihlerde ilk 3 sıraya KAÜ lisans programlarımızın yazılması durumunda 7 yıl kesintisiz %100 burs, önlisans programlarımızın yazılması durumunda ise 5 yıl kesintisiz %75 tercih bursu fırsatımız büyük ilgiyle karşılanıyor.’’ dedi.

GAÜ Tanıtım Uzmanı Metin Türkmen ise, KKTC’nin ilk ve en iyi üniversitesi GAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu, akreditasyon ve iş birlikleriyle Adada ve Türkiye’de çokça adından söz ettirdiğini, yedi yıl kesintisiz burs fırsatlarından bahsederek Kahramanmaraş’ta yaşayan öğrenci ve velilere gönül rahatlığıyla GAÜ’yü yazabileceklerini söyledi.

Kahramanmaraş Tercih Fuarı’nın 7-14 Ağustos tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 9:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.