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30 Temmuz 2017 Pazar 08:51

KAÜ TÜRKİYE TERCİH FUARINDAN SONRA ŞİMDİ DE KAHİRE' DE

''Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kahire de aday öğrencilerle buluştu''

KAÜ TÜRKİYE TERCİH FUARINDAN SONRA ŞİMDİ DE KAHİRE' DE
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KAÜ TÜRKİYE TERCİH FUARINDAN SONRA ŞİMDİ DE KAHİRE' DE

Kahire'de 28.07.2017 ve 29.07.2017 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim fuarında Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’de yerini aldı. KAÜ eğitim danışmanları tarafından, geleceğin üniversite adayı öğrencilerine, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel yapısı, iklim şartları ve dünyanın en güvenli bölgelerinden biri olmasının yanısıra, Kıbrıs’ta ki rahat yaşam koşulları ve dost canlısı sıcak insanlarının da anlatıldığı etkinlikte KAÜ’nün tarihi bir bölgede kurulmuş KKTC’nin ilk şehir üniversitesi olma işlevinin altı çizildi.

Kahire eğitim fuarına katılan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Genel Sekreteri Erhan Vechi ve KAÜ Eğitim Danışmanı İnna Maydanik’’ KAÜ’nün öğrenci odaklı eğitim sistemini, ve bu sistemi Kıbrıs adasında uygulayan tek üniversite olmamız ziyaretçilerimize anlatılmış olup, standart eğitim veren üniversitelerin yanın da da bizleri farklılaştırıyor.’’açıklamasında bulundular.

KAÜ Genel sekreteri Erhan Vechi ,öğrenci adaylarına sanatın en güzel imkanlarını sunuyoruz, kentsel bir kampüste öğrenci olmanın avantajlarını sunan KAÜ; bir Avrupa kentinin sunduğunu tüm sosyo-kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırdığını, KAÜ yerleşkesinin Lefkoşa Surlariçi’nde seçilmiş olması, bölgenin tarihi özelliklerine ve dokusuna uygun olarak hayata kazandırılması gibi bir sosyal sorumluluk vizyonu içerdiğini. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kampüsü, güçlü akademik ve idari kadrosu, modern binaları ve konaklama alternatifleri ile renkli ve güvenilir bir ortam sunduyoruz’’ dedi.

Meraklı ve araştırmacı sorular ile geçen tercih fuarının sonunda KAÜ Genel Sekreteri Erhan Vechi ve KAÜ Eğitim Danışmanı İnna Maydanik yeni gelecek aday öğrencilere ''Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Tanıtım Filmi'ni'' izleterek görsel hafızalarında da yer almasını sağladı.


 
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