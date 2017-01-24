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24 Ocak 2017 Salı 09:03

KAÜ, TÜRK-RUS ENERJİ ÇALIŞTAY’INDA YERİNİ ALDI

KAÜ, TÜRK-RUS ENERJİ ÇALIŞTAY'INDA YERİNİ ALDI
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 KAÜ, TÜRK-RUS ENERJİ ÇALIŞTAY’INDA YERİNİ ALDI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni, KAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser temsil etti.

Avrasya Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem İçin Bir Yol Haritası” başlıklı çalıştayda KAÜ’de yer aldı.

Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği başta olmak zere diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çeşitli strateji kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, TBMM Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grup Başkanı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı tarafından da birer açış konuşması gerçekleştirilmiş ve özellikle enerji ve ekonomi bağlamında her iki ülkenin birbirlerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Çalıştayda ayrıca Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında suikasta kurban giden Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov da anıldı.

       Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ‘ni Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser temsil etti. “Rusya ve Türkiye Avrasya’da orak bir medeniyet kurabilir mi?”, “Türkiye-Rusya ilişkileri; Soğuk kıştan sıcak bahara”,  “24 Kasım uçak krizi; Rusya ve Azerbaycan’da lobi faaliyetleri”, “Türkiye-Rusya ilişkilerinde güven bunalımı; politik söylem, slogan ve medya”, “Türk-Rus enerji işbirliğinin geleceği” gibi konu başlıklarının tartışıldığı çalıştayda Prof. Dr. Keser de Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlam bir zeminde irdelenmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş sürecinde ortaya çıkan Rus yardımının son derece önemli bir paradigma olduğunu, özellikle 24 Kasım 2015 tarihinde düşürülen Rus uçağının ardından gerilen Türk-Rus ilişkilerinin her iki topluma da özellikle ekonomi bağlamında çok büyük zarar verdiğini belirtmiş, her iki devlet siyasi erkinin sert söylemlerinin ardından ekonomi, kültür, eğitim alanında pek çok işbirliği antlaşmasının iptal edilmesine yol açtığını, Türkiye’ye yönelik vize uygulaması ve hemen ardından Rus turistlerin Türkiye’ye gelmesinin durmasının ardından narenciye ihracatının kesilmesinin Türk turizmi ve ekonomisini sekteye uğrattığını ifade etti. 

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