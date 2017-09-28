KAÜ Tiyatro Kulübü ‘‘Yeteneğiniz Gizli Kalmasın’’

KAÜ Tiyatro Kulübü; öğrencilerin kendini tanıması, yeteneklerinin farkına vararak sahne deneyimi kazanmalarını ve öğrencileri sanatı tüketen değil, üreten bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.‘‘Öğrencileri, tiyatro sanatına teşvik etmeyi, yaratıcılıklarını arttırmayı, ve sanat alanında üreticiliği arttırmayı, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeyi ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla ‘‘Yeteneğiniz Gizli Kalmasın’’ sloganı başlığı altında kurulan KAÜ Tiyatro Kulübü, aynı zamanda öğrencilerin iş bölümü ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.KAÜ Tiyatro Kulübü’nden yapılan açıklamada;‘‘Tiyatro Kulübü bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırmayı, bununla birlikte KAÜ Tiyatro kulübü olarak önemli günlerde günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenleyerek, öğrencilere toplumsal iyileştirmeyi ve eleştirel bakış açısı kazandırmayı sağlayacağız. Öğrencilerin sosyal ve kültürel tüm aktiviteleri için elimizden geleni yapmaya devam edecekleri belirtildi.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Tiyatro Kulübü’nden yapılan bir diğer açıklamada ise; KAÜ’nün birçok sosyal sorumluluk projesinde halkla özdeşleştiğini ve gerçekleşecek olan tiyatro çalışmalarında halka yönelik birçok çalışmanın da yapılacağı bildirildi.