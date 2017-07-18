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18 Temmuz 2017 Salı 14:28

KAÜ Tercih Danışmanlarından Gençlere Tavsiyeler

KAÜ Tercih Danışmanlarından Gençlere Tavsiyeler
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KAÜ Tercih Danışmanlarından Gençlere Tavsiyeler
‘’Sevdiğiniz İşi Yaparsanız Bir Gün Bile Çalışmış Sayılmazsınız’’

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Tercih Danışmanların, tercih döneminin gerçekleştiği
bu dönemlerde meslek seçiminin genelde insan yaşamının, en kritik dönemlerinden birisi olan
ergenlik dönemine denk geldiğini, bu dönemde genç için kendini tanımlamak ve kim
olduğuna karar vermenin önemli olduğunu belirttiler.

Bu karara bir de hayatta ne yaparak var olmak istediğini belirten meslek seçiminin eklenmesi
gerekeceğini, çevreye bakıldığında seçmiş olduğu meslekten memnuniyetsiz bir çok insanla
karşılaşıldığının, hayatta bir şeylerin yanlış giderken bunun en önemli nedeninin bir karar
verme aşamasında en önemli basamak olan bilgi toplamının eksik bırakılması olduğunu
bildirdiler.

Kişi Meslek Seçimi ile Karar Vermede İki Konu da Bilgi Toplamaya İhtiyaç Duyar
KAÜ Tanıtım Danışmanları, kişilerin meslek seçimi ile ilgili olarak karar aşamasının en
önemli olgulardan biri olduğunu vurgulayarak ‘’Kişi meslek seçimi ile karar vermede iki
konu da bilgi toplamaya ihtiyaç duyar. Birincisi, kendine dair kararlar.
İkincisi ise, mesleklere dair kararlar.’’ Bu düşüncelere dahil olarak, en sağlıklı karar vermenin şartlarından birisinin meslekleri
tanımak olduğunu, mesleklere dahil bilgi toplarken ise; mesleğin çalışma koşulları, sonrasında
iş bulma imkanı, sosyal ortamı, kişilik- meslek ilişkisi vb. gibi durumların en önemli unsurlar
olarak tercih döneminde ele alınması gerektiğinin önemi vurgulandı.

Son olarak, gerçek başarı hakkında bazı nüanslara değinen danışmanlar; kişi hangi mesleği
yaparsa yapsın, hangi alanda çalışırsa çalışsın ‘’bireysel başarı ve mutluluğun kaynağı
kendi içimize yönelmektir. Kendi zihinsel, fiziksel ve ruhsal potansiyelinin hakkını veren
bireyler, tüm yaşam alanlarında gerçek başarı ve dengeyi yakalayabilirler.’’ şeklinde
fikir ve görüşlerini dile getirdiler. 
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KAÜ Tercih Danışmanlarından Gençlere Tavsiyeler
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