KAÜ Tercih Danışmanlarından Gençlere Tavsiyeler

‘’Sevdiğiniz İşi Yaparsanız Bir Gün Bile Çalışmış Sayılmazsınız’’



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Tercih Danışmanların, tercih döneminin gerçekleştiğibu dönemlerde meslek seçiminin genelde insan yaşamının, en kritik dönemlerinden birisi olanergenlik dönemine denk geldiğini, bu dönemde genç için kendini tanımlamak ve kimolduğuna karar vermenin önemli olduğunu belirttiler.Bu karara bir de hayatta ne yaparak var olmak istediğini belirten meslek seçiminin eklenmesigerekeceğini, çevreye bakıldığında seçmiş olduğu meslekten memnuniyetsiz bir çok insanlakarşılaşıldığının, hayatta bir şeylerin yanlış giderken bunun en önemli nedeninin bir kararverme aşamasında en önemli basamak olan bilgi toplamının eksik bırakılması olduğunubildirdiler.Kişi Meslek Seçimi ile Karar Vermede İki Konu da Bilgi Toplamaya İhtiyaç DuyarKAÜ Tanıtım Danışmanları, kişilerin meslek seçimi ile ilgili olarak karar aşamasının enönemli olgulardan biri olduğunu vurgulayarak ‘’Kişi meslek seçimi ile karar vermede ikikonu da bilgi toplamaya ihtiyaç duyar. Birincisi, kendine dair kararlar.İkincisi ise, mesleklere dair kararlar.’’ Bu düşüncelere dahil olarak, en sağlıklı karar vermenin şartlarından birisinin meslekleritanımak olduğunu, mesleklere dahil bilgi toplarken ise; mesleğin çalışma koşulları, sonrasındaiş bulma imkanı, sosyal ortamı, kişilik- meslek ilişkisi vb. gibi durumların en önemli unsurlarolarak tercih döneminde ele alınması gerektiğinin önemi vurgulandı.Son olarak, gerçek başarı hakkında bazı nüanslara değinen danışmanlar; kişi hangi mesleğiyaparsa yapsın, hangi alanda çalışırsa çalışsın ‘’bireysel başarı ve mutluluğun kaynağıkendi içimize yönelmektir. Kendi zihinsel, fiziksel ve ruhsal potansiyelinin hakkını verenbireyler, tüm yaşam alanlarında gerçek başarı ve dengeyi yakalayabilirler.’’ şeklindefikir ve görüşlerini dile getirdiler.