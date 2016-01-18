Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kau-Sem’in Etkıli İletişim Kurs Kayıtları Başladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜ-SEM) ilk dönemde gerçekleştirilen Etkili İletişim Kursu için kayıtları tekrar başlattı.

Kau-Sem’in Etkıli İletişim Kurs Kayıtları Başladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜ-SEM) ilk dönemde gerçekleştirilen Etkili İletişim Kursu için kayıtları tekrar başlattı.

18 Ocak 2016 Pazartesi 10:29
Kau-Sem’in Etkıli İletişim Kurs Kayıtları Başladı
banner238

 KAU-SEM’İN ETKILİ İLETİŞİM KURS KAYITLARI BAŞLADI

Kurs Eğitiminde kursiyerlere verilecek eğitim başlıkları şöyle:

İletişim Nedir? İletişimin Çeşitleri, Empatik İletişim nedir? İletişimde uyum ve ahenk, Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Kullanımı, kişisel kendimize özgü olan iletişim tarzınız, iletişimde var olan engelleri aşma yolları, kazan-kazan ilkesi, dinleme düzeyleri, iyi bir dinleyici olmak, insanlarla doğru iletişim kurma yolları, soru-cevap yöntemleri,öneri ve şikayet yöntemleri, doğru iletişim teknikleri, sözlü-sözsüz iletişim.

Eğitimin Size Kazandıracakları

Kişilerin iletişim becerilerini ve karşısındakilerin beden dillerini anlayarak, iletişimde bir adım öne geçmenizi sağlayabilecek, çevrenizdeki insanlarla doğru ve etkili bir iletişim kurabileceksiniz.

Etkili iletişim tekniklerini öğrenebilecek doğru iletişim teknikleri ile iş hayatının ve günlük hayatın streslerinden kurtulmayı başarabileceksiniz.

Katılımcılar kendi potansiyellerini keşfettikleri için sağlıklı bir şekilde hedef belirleyebilecek, özgüvenli davranışlar sergileyebilecekler.

Eğitim sonunda Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli eğitim Merkezi KAÜ-SEM Etkili İletişim Kursu Sertifikası katılımcılara takdim edilecek.






....
Son Güncelleme: 18.01.2016 10:34
Anahtar Kelimeler:
Kau-Sem’in Etkıli İletişim Kurs Kayıtları Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim