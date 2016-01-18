Kau-Sem’in Etkıli İletişim Kurs Kayıtları Başladı

KAU-SEM’İN ETKILİ İLETİŞİM KURS KAYITLARI BAŞLADI

Kurs Eğitiminde kursiyerlere verilecek eğitim başlıkları şöyle:





İletişim Nedir? İletişimin Çeşitleri, Empatik İletişim nedir? İletişimde uyum ve ahenk, Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Kullanımı, kişisel kendimize özgü olan iletişim tarzınız, iletişimde var olan engelleri aşma yolları, kazan-kazan ilkesi, dinleme düzeyleri, iyi bir dinleyici olmak, insanlarla doğru iletişim kurma yolları, soru-cevap yöntemleri,öneri ve şikayet yöntemleri, doğru iletişim teknikleri, sözlü-sözsüz iletişim.





Eğitimin Size Kazandıracakları





Kişilerin iletişim becerilerini ve karşısındakilerin beden dillerini anlayarak, iletişimde bir adım öne geçmenizi sağlayabilecek, çevrenizdeki insanlarla doğru ve etkili bir iletişim kurabileceksiniz.





Etkili iletişim tekniklerini öğrenebilecek doğru iletişim teknikleri ile iş hayatının ve günlük hayatın streslerinden kurtulmayı başarabileceksiniz.





Katılımcılar kendi potansiyellerini keşfettikleri için sağlıklı bir şekilde hedef belirleyebilecek, özgüvenli davranışlar sergileyebilecekler.



