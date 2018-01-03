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KAÜ-SEM BÜNYESİNDE SİGORTA ACENTELİĞİ İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KAYITLARI BAŞLADI

KAÜ-SEM BÜNYESİNDE SİGORTA ACENTELİĞİ İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KAYITLARI BAŞLADI

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:03
KAÜ-SEM BÜNYESİNDE SİGORTA ACENTELİĞİ İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KAYITLARI BAŞLADI
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜ-SEM) sertifika programlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen talepler üzerine düzenlemesi yapılan Sigorta Acenteliği İşletmeciliği Programı kayıtları başladı.

KAÜSEM müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ;

KAÜSEM Sigorta Acenteliği İşletmeciliği Eğitim Programı KKTC’de sigorta sektöründe gerek nicelik, gerekse nitelik yönünden uygun iş gücü talebi bulunduğundan, bu program mevcut eğitim programlarının yanında , sektöre nitelikli iş gücü sağlama bakımından katkı sağlama amacı ile planlanmış  ve bu programın uygulanmasıyla, sigorta sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunulması, sektörde çalışanlara kendilerini geliştirme imkanı sağlanması, sigortacılık bilincinin yaygınlaştırılması, finansal okur yazarlığın arttırılması amaçlanıyor.

KAÜSEM ‘in  farklı eğitim programları için bilgi almak isteyenlerin;

www.auc.edu.tr

Salahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27

Numaraları ile iletişim sağlayabilecekleri bildirildi.

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