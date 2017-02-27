KAÜ, SEDAT SİMAVİ MESLEK LİSESİ’NDE



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Lefkoşa’da bulunan Sedat Simavi Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Geleceğin üniversite öğrencileri, tüm merak ettiklerini KAÜ’nin sunumunu gerçekleştiren Uzm.Dr.Turgay Akalın’a yönlendirdiler.KAÜ, Sedat Simavi Meslek Lisesi konferans salonunda buluşan öğrenciler KAÜ sunumu gerçekleşirken okul ve eğitim sistemi hakkında merak ettiklerini Uzm.Dr.Turgay Akalın’a sordular.Akalın KAÜ’nün tüm sağlık bölümleriyle ilgili öğrencilere tüm detaylı bilgileri aktarırken,KAÜ tanıtım görevlileri, haziran ayında gerçekleşecek olan burs yerleştirme sınavı hakkında merak edilenleri cevapladılar.Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme, Ameliyathane Hizmetleri mevcut iken KAÜ tanıtım görevlilerinden verilen bilgiye göre yeni açılacak ön lisans program hazırlıklarının ise devam ettiği belirtildi.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün gelecek dönemlerde birçok yeni bölümle geleceğin üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam edeceği bildirildi.