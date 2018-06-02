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KAÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencileri mesleki projelerini jüri önünde sundu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri Mesleki Proje dersi kapsamında bitirme projelerini jüri önünde sundu.

KAÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencileri mesleki projelerini jüri önünde sundu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri Mesleki Proje dersi kapsamında bitirme projelerini jüri önünde sundu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 00:08
KAÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencileri mesleki projelerini jüri önünde sundu

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KAÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencileri mesleki projelerini jüri önünde sundu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri Mesleki Proje dersi kapsamında bitirme projelerini jüri önünde sundu. Proje sunumlarında jüri üyeleri olarak ders hocası Dr. Ömer Tuğsal Doruk ile birlikte KAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ve Turizm Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rukiye Kilili yer aldı. Bitirme projesi kapsamında sunulan projeler arasında OECD ülkeleri ve Türkiye’de sağlık hizmetleri finansmanı karşılaştırması, Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası sağlık sektörünün gelişimi, Medical Park ve Lokman Hekim hastanelerinin karlılık, finansman ve yatırımlarının incelenmesi ve Türkiye’de hasta haklarının gelişimi ve ABD, Avrupa ile karşılaştırmalı analizi yer aldı.

Mesleki proje dersi genel amacı itibarıyla, mesleki açıdan derinleşmelerine yönelik olarak bitirme tezi/projesi olarak öğrencilere katkıda bulunuyor. KAÜ eğitimde günceli yakalayan ve uygulamaya yönelik eğitim yaklaşımı ile öğrencilerini geleceğe ve sektöre hazırlamaya devam ediyor.

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