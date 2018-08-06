KAÜ Rektörü Özgöker’den İstanbul’da jüri üyeliği

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, 64 ülkenin katıldığı 19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde jüri üyeliği yaptı.

İstanbul, 19 yıldır Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 60'ın üzerinde ülkeden, yüzlerce katılımcının bir araya geldiği festival bu yıl da kapılarını açtı. Birbirinden farklı kültürler müzik ve dans gösterileriyle İstanbullulara tanıtıldı. Mimar Sinan Köprüsü havai fişeklerle, su üzerinde gerçekleşen ışık gösterileriyle görsel bir şölene sahne oldu.

Bu sene festivale 64 ülkeden 1500 sanatçı katıldı. Festivalin özelliği sadece müzik ve dans ile halk oyunları değil; heykel, resim, oyuncak, her türlü el sanatları gibi sanat ve kültürün bütün unsurları icra edildi, sergilendi, derecelendirildi ve ödüllendirildi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil 64 ülkenin katıldığı Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin jüri üyeliğini yaptı. Festival bitiminde jüri üyesi Prof. Dr. Özgöker’e plaket ve şilt takdim edildi.

Uluslararası Festivaller Birliği tarafından bu sene on dokuzuncusu yapılan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, şimdiye kadar altı kez dünyanın en iyi festivali seçildi.