KAÜ, POLATPAŞA LİSESİ EĞİTİM FUARI'NDA GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ADAYLARI İLE BULUŞTU

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Polatpaşa Lisesi tarafından Beyarmudu Güney Mesarya Tesisleri’nde düzenlenen Eğitim Fuar’ı Polatpaşa Lisesi Müdürü Cengiz Çelikkan’ın açılış konuşması ile başladı. Çelikkan, konuşmasında ‘’Değerli öğrencilerimizi bilgilendirmek üzere burada bulunan tüm üniversitelere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz ,öğrencilerime de şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi.Çelikkan’ın konuşmasının ardından eğitim fuarı, öğrencilerin eğitim görevlilerine sorularıyla başladı.

Geleceğin üniversite adayı öğrencileri, KAÜ ön lisans programlarına büyük ilgi gösterdi.









Bir yıllık süreçte sağlık bölümlerine büyük ilgi duyan yeni nesil, ön lisans programları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor.2 yıllık sağlık bölümlerine ise yoğun ilginin olması tüm eğitimcilerin dikkatini çekti.Polatpaşa Lisesi’nde düzenlenen, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin yanısıra diğer üniversitelerin de katılım gösterdiği fuar 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşti.

Fuara katılan eğitim danışmanları, bağlı oldukları üniversiteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiler. KAÜ tanıtım görevlileri,diğer liselerde de gerçekleştirdikleri üzere, KAÜ'nün disiplinlerarası eğitim sistemi hakkında tüm aday öğrencileri detaylı bir şekilde bilgilendirdiler.Gerçekleşen fuar sonunda, katılım gösteren tüm üniversite yetkilileri ve lise öğrencileri, etkinlikten mutlu ayrıldılar.