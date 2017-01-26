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26 Ocak 2017 Perşembe 11:29

KAÜ, OSMANLI KÜTÜPHANESİNE ANLAMLI BAĞIŞ

KAÜ, OSMANLI KÜTÜPHANESİNE ANLAMLI BAĞIŞ
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KAÜ, OSMANLI KÜTÜPHANESİNE ANLAMLI BAĞIŞ

İran’da kurulan ilk matbaa tarafından basılan Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar öncülüğünde ,Denar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Midwood İcra Kurulu Başkanı Emin Günal, Denar Proje Geliştirme Ve Yatırım Genel Müdürü,Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Günal, Denar Mimarlık A.Ş kurucu ortağı Koray Atay, Midwood Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’ne ziyarette bulundular.

Misafirlere, KAÜ Rektörv. Prof Dr.Serdar Saydam ,KAÜ Rektör Yardımcısı Oya Ertuğruloğlu ve KAÜ Genel Sekreteri Erhan Vechi tarafından şehir kampüsü gezisi gerçekleştirildi.Gezinin ardından, KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’ne gelen Kurul Başkan ve Üyeleri, KAÜ yerleşkesine ve tarihi dokusuna hayran kaldılar. Denar Şirketler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Günal, KAÜ Rektörv. Prof.Dr.Serdar Saydam’a KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’nde yer alması için İran’da kurulan ilk matbaa tarafından basılan Kuran-ı Kerim hediye etti.

Günal’ın kitap hakkında verdiği bilgiye göre ;İran’da kurulan ilk matbaanın basımı olan Kuran-ı Kerim, İran’a matbaanın sistemli bir şekilde girişi, Kaçar hanedanı döneminde Tebriz valisi Şehzade Abbas Mirza Salih Şirazi’ye her türlü maddi yardımı yaparak, bu şahısların matbaa ile ilgili tekniği öğrenmelerini sağladığı matbaa ile ilgili tekniği öğrenen Şirazi ve Tebrizi’nin ise, Tebriz’de ilk İran matbaasını kurduğu, devlet matbaası olarak kurulan Çaphane’de kitaplar çoğaltılmaya başlandığı, kitap basımının Miladi takvime göre 1835-1836 yıllarına, Hicri Takvime göre ise 1251yılında gerçekleştiği bildiriliyor.Bu değerli kitap KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’nde yer alan diğer nadide eserlerle birlikte tüm KKTC halkı ve turistlerin görüşüne açık olacak.


 
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