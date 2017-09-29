KAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), KKTC’ye yeni gelen öğrencilerin öğrenimini
sürdüreceği, bölümlerini/anabilim dallarını tanımalarını sağlamak, uyum sürecinizi
hızlandırmak ve KAÜ Üniversitesi ruhunu kazandırmada ilk adımı atmak amacıyla
düzenlenen KAÜ Oryantasyon Etkinlikleri 3 Ekimde başlıyor.
KAÜ’den yapılan açıklamada;
‘’Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) nin bulunduğu bölge ile ilgili tüm tarihi bilgileri
edinmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan oryantasyon programında KAÜ
öğrencileri, Lefkoşa’da ki tarihi yerleri gezerek, donanımlı bilgilerle kısa sürede
adaptasyon sağlayacaklardır. Tanıtım ekibi olarak bizler, yeni gelen öğrencilerimize
kılavuzluk ederek KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın geçmişten bugüne kadar gelen
sürecini en iyi şekilde anlatarak, her öğrencimizin kısa süre akademik ve sosyal
hayatına biran önce, uyum sağlamaları için kolaylaştıracakları’’ bildirildi.
Yeni gelen öğrenciler için son durak olarak, hem turistik hem de eğitim şehri olan Girne de
ki tarihi ve turistik bölgeleri de tanıtarak, 2017-2018 Akademik yılı eğitimi oryantasyon
programı etkinliğinin tamamlanacağı belirtildi.