Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Eylül 2017 Cuma 08:56

KAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

KAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
KAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), KKTC’ye yeni gelen öğrencilerin öğrenimini
sürdüreceği, bölümlerini/anabilim dallarını tanımalarını  sağlamak, uyum sürecinizi
hızlandırmak ve KAÜ Üniversitesi ruhunu kazandırmada ilk adımı atmak amacıyla
düzenlenen KAÜ Oryantasyon Etkinlikleri 3 Ekimde başlıyor.

KAÜ’den yapılan açıklamada;

‘’Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) nin bulunduğu bölge ile ilgili tüm tarihi bilgileri
edinmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan oryantasyon programında KAÜ
öğrencileri, Lefkoşa’da ki tarihi yerleri gezerek, donanımlı bilgilerle kısa sürede
adaptasyon sağlayacaklardır. Tanıtım ekibi olarak bizler, yeni gelen öğrencilerimize
kılavuzluk ederek KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın geçmişten bugüne kadar gelen
sürecini en iyi şekilde anlatarak, her öğrencimizin kısa süre akademik ve sosyal
hayatına biran önce, uyum sağlamaları için kolaylaştıracakları’’ bildirildi.

Yeni gelen öğrenciler için son durak olarak, hem turistik hem de eğitim şehri olan Girne de
ki tarihi ve turistik bölgeleri de tanıtarak, 2017-2018 Akademik yılı eğitimi oryantasyon
programı etkinliğinin tamamlanacağı belirtildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
KAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir”
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor” TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet...
Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı
“KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR” “KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Kurşundan Sonra Ateş
Talimat cezaevinden geldiydi..

Haberi Oku