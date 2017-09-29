KAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), KKTC’ye yeni gelen öğrencilerin öğreniminisürdüreceği, bölümlerini/anabilim dallarını tanımalarını sağlamak, uyum sürecinizihızlandırmak ve KAÜ Üniversitesi ruhunu kazandırmada ilk adımı atmak amacıyladüzenlenen KAÜ Oryantasyon Etkinlikleri 3 Ekimde başlıyor.KAÜ’den yapılan açıklamada;‘’Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) nin bulunduğu bölge ile ilgili tüm tarihi bilgileriedinmek ve tanıtmak amacıyla yapılacak olan oryantasyon programında KAÜöğrencileri, Lefkoşa’da ki tarihi yerleri gezerek, donanımlı bilgilerle kısa süredeadaptasyon sağlayacaklardır. Tanıtım ekibi olarak bizler, yeni gelen öğrencilerimizekılavuzluk ederek KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın geçmişten bugüne kadar gelensürecini en iyi şekilde anlatarak, her öğrencimizin kısa süre akademik ve sosyalhayatına biran önce, uyum sağlamaları için kolaylaştıracakları’’ bildirildi.Yeni gelen öğrenciler için son durak olarak, hem turistik hem de eğitim şehri olan Girne deki tarihi ve turistik bölgeleri de tanıtarak, 2017-2018 Akademik yılı eğitimi oryantasyonprogramı etkinliğinin tamamlanacağı belirtildi.