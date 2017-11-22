KAÜ ÖĞRENCİLERİ MOLDOVA KAMPÜSÜNDE EĞİTİM ALMAK İÇİN HAZIR

KAÜ Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, eğitimlerini farklı kültür ve mekanlarda almayı hedeflediklerini, uluslararası değerleri öğrenerek zengin bir eğitim ortamında mezun olabilecek imkanlara sahip olduklarını belirttiler.Eğitimini aldıkları bölüm dolayısıyla, farklı dil ve kültürleri tanımak adına, üniversitelerinin sunduğu imkan ve şartlar çerçevesinde, Moldova’da eğitim alabilecek olmanın mutluluğunu yaşayan KAÜ öğrencileri ‘’Birçok kişi üniversiteden mezun olduktan sonra, mezun oldukları bölüm veya iş sektörlerinin getirdiği şartlar dolayısıyla dil veya kültürel açıdan bilgi sahibi olabilmek adına yurtdışına gidiyor. ‘’Bizler ise bunu üniversite hayatımızda öğrenip yaşayabiliyoruz. Bu yüzden çok şanslıyız’’ diyerek duygularını dile getirdiler.KAÜ yetkilileri konu ile ilgili olarak, KAÜ’nün yurtdışı kampüslerine öğrenci yollayarak mevcut öğrencilerine büyük bir ayrıcalık sunmuş olduklarını, kardeş üniversiteleri GAÜ’nün tüm yurtdışı kampüslerinden, tüm KAÜ öğrencilerinin de faydalanabileceklerini belirttiler.