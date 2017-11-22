Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:36

KAÜ ÖĞRENCİLERİ MOLDOVA KAMPÜSÜNDE EĞİTİM ALMAK İÇİN HAZIR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, KAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Moldova kampüsü bünyesinde eğitim almak üzere hazır.

KAÜ ÖĞRENCİLERİ MOLDOVA KAMPÜSÜNDE EĞİTİM ALMAK İÇİN HAZIR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, KAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Moldova kampüsü bünyesinde eğitim almak üzere hazır.

KAÜ Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri, eğitimlerini farklı kültür ve mekanlarda almayı hedeflediklerini, uluslararası değerleri öğrenerek zengin bir eğitim ortamında mezun olabilecek imkanlara sahip olduklarını belirttiler.

Eğitimini aldıkları bölüm dolayısıyla, farklı dil ve kültürleri tanımak adına, üniversitelerinin sunduğu imkan ve şartlar çerçevesinde, Moldova’da eğitim alabilecek olmanın mutluluğunu yaşayan KAÜ öğrencileri ‘’Birçok kişi üniversiteden mezun olduktan sonra, mezun oldukları bölüm veya iş sektörlerinin getirdiği şartlar dolayısıyla dil veya kültürel açıdan bilgi sahibi olabilmek adına yurtdışına gidiyor. ‘’Bizler ise bunu üniversite hayatımızda öğrenip yaşayabiliyoruz. Bu yüzden çok şanslıyız’’ diyerek duygularını dile getirdiler.

KAÜ yetkilileri konu ile ilgili olarak, KAÜ’nün yurtdışı kampüslerine öğrenci yollayarak mevcut öğrencilerine büyük bir ayrıcalık sunmuş olduklarını, kardeş üniversiteleri GAÜ’nün tüm yurtdışı kampüslerinden, tüm KAÜ öğrencilerinin de faydalanabileceklerini belirttiler. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku