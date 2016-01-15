KAÜ, Milli Mücadele Şiir Şöleni’ne Katıldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu ve Siyasal Bilgiler Bölümü öğrencisi Soner Kökçe’nin temsil ettiği etkinlik milli mücadele yıllarını anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı, Lefkoşa Güzel Sanatlar Korosu ve Orkestrası’nın performansı ile devam etti.

Koronun seslendirdiği eserlerin ardından ilkokul, ortaokul,l ise ve üniversite öğrencilerinin okuduğu şiir dinletilerine geçildi.

Denktaş ve Dr. Küçük anısına

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Milli Mücadele Lideri Dr.Fazıl Küçük için yazılan şiirlerin okunması, etkinliğe katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Denktaş ve Dr.Küçük’ün ülkeye yaptıkları fedakarlık ve zor şartlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilerin aktarılmasıyla devam eden etkinlikte KAÜ Siyasal Bilgiler Bölümü Öğrencisi Soner Kökçe’nin okuduğu şiir büyük uzun süre alkışlandı.

Plaket takdim edildi

Dinletilerin ardından KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr Oya Ertuğruloğlu ve KAÜ öğrencisi Soner Kökçe’ye plaket takdim edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın bu yıl ilk kez düzenlediği “Milli Mücadele Şiir Şöleni’nin KKTC’deki ilkokul, ortaokul lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla önümüzdeki yıllarda da devam edeceği açıklandı.