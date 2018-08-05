KAÜ Mersin Temsilciliği fırtına gibi esiyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mersin Temsilciliği Heyeti, önemli ziyaretlerde bulundu.

İlk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu’na, ikinci ziyaretlerini ise Yenişehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) gerçekleştirdiklerini paylaşan KAÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Gökhan Güneyli, şehir üniversitesi olduklarını ve KAÜ’nün kıtalararası eğitim imkanı sağladığını Mersin Temsilciliğini’nin de yoğun çalışmalar içerisinde olduğunu, temsilci Hatice Suray’ın geniş çevresi ile Mersin halkına Kıbrıs’ın en doğru şekilde anlatıldığını söyledi.

KAÜ Mersin Temsilciliği Heyeti tarafından, Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu, Eğitim ve Kültür Ateşesi Yusuf İnanıroğlu ve Yenişehir RAM Müdürü Ömer Ünal’ı makamında ziyaret edildi.

Gökhan Güneyli konuyla ilgili açıklamasında; ‘‘KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Biz sadece aynı dili konuşan insanlar değiliz. Önemli bir misyon üstleniyoruz. KAÜ Mersin Temsilciliğimiz ile özelde Mersin genelde Türkiye’den KKTC’ye gelen öğrenci sayısını arttırmak, akademik iş birliğini geliştirmek ve öğrenci etkinliklerini düzenlemek istiyoruz. Bu konuda hep birlikte payımıza düşeni yaparak bu işlerin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum’’ dedi.

KAÜ Mersin Temsilcisi Hatice Suray, tercih dönemi boyunca Kıbrıs Amerikan Üniversitesi - Girne Amerikan Üniversitesi Mersin Temsilciliği’nde aday öğrencilerin sorularının yanıtlanıp, doğru tercih aydınlık gelecek için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.