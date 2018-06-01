KAÜ’nün hamle yılı/KAÜ Lefkoşa’da bir adım önde

KAÜ, akademik ve idari kadrosuyla, 2018-2019 akademik yılına hazırlanıyor

2018-2019 akademik yılı çalışmaları için akademik ve idari kadrosuyla eğitim yılına hazırlanıyor… KAÜ, öğrenim dili Türkçe ve İngilizce sunulan programlarında, bu yıl da bilimin ışığında yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermeyi amaçlıyor.

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Asım Vehbi, 2018-2019 Akademik Yılı’na dair açıklamalara bulundu.

Vehbi, açıklamasında, bu yıl ilk mezunlarını verdiklerini vurgulayarak, 2018-2019 Akademik Yılı’nda KAÜ bünyesine yeni katılacak olan öğrencilere de hem akademik hem de sosyal olarak en üst seviyede eğitim fırsatı sunacaklarını belirtti. KAÜ’de güçlü bir akademisyen kadrosu bulunduğunu ifade eden Vehbi, bire bir eğitim olanakları ile öğrencilere çağdaş anlamda eğitim olanaklar sunduklarını da kaydetti. Vehbi, “KAÜ’nün eğitim alanındaki adımları gurur vericidir. 2018- 2019 akademik yılında da en üst seviye de, en kaliteli şekilde, öğrencilerimizin yararlanabileceği eğitim ortamı hazırlanmaktadır. Hedefimiz KAÜ öğrencilerinin, en üst düzeyde eğitim alarak topluma ve hayata kazandırılmış birer birey olarak yola devam etmesi, iş hayatlarında, almış oldukları bilgi birikimi ve sosyal birikimleriyle en üst düzeyde yer almalarıdır. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, üniversiteler arasında pratik eğitim veren bir eğitim yuvasıdır. Öğrencilerimiz sınıflarda birebir eğitim görmekte, teorik bilgileri pratik bilgilerle harmanlayarak bölümlerle bağlantılı olarak uygulama alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Okulumuz, bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmaları ile adından söz ettirmeye devam edecektir. Bu çerçevede KAÜ yönetimi olarak, bu akademik yılın da başarıyla geçmesi için tüm hazırlıklarımız hızla sürüyor” diye konuştu.

KAÜ’de hangi bölümler sizi bekliyor?

KAÜ’nün YÖK - YÖDAK onaylı bölümleri şöyle:

LİSANS PROGRAMLARI

Eğitim Fakültesi

-Türkçe Öğretmenliği

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

Güzel Sanatlar Fakültesi

- Mimarlık

- Plastik Sanatlar

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

- İşletme Yönetimi

- Turizm ve Otel İşletmeciliği

Siyasal Bilgiler Fakültesi

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce/Türkçe)

- Uluslararası İlişkiler

Hukuk Fakültesi

-Hukuk (İngilizce)

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Sağlık Meslek Yüksekokulu

-Anesteji

- Fizyoterapi

- Sağlık Kurumları İşletmeciliği

- Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

- Yaşlı Bakımı

- Ameliyathane Hizmetleri

- Çocuk Gelişimi

- İlk ve Acil Yardım

- Radyoterapi

- Sağlık Turizmi İşletmeciliği

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

- Evde Hasta Bakımı

Meslek Yüksekokulu

- Aşçılık

- Adalet

- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

- Arıcılık